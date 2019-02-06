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零下20度穿比基尼下水！ 靈性女孩的健康之道

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▲零下20度穿比基尼下水！ 靈性女孩的健康之道。（圖／記者黃彥傑攝）

▲黃馨慧在零下20度低溫穿比基尼下水游泳（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

記者黃彥傑／台北報導

黃馨慧從小就是一位喜歡運動又愛美的女孩，活潑外向的個性，喜愛跟一般女孩不一樣的活動，像是騎登山車在山林裡享受衝下坡的刺激快感、玩樂團、考重機駕照，以及曾經在零下20度低溫穿比基尼下水游泳，還能大呼「一點都不會冷！」

▲零下20度穿比基尼下水！ 靈性女孩的健康之道。（圖／記者黃彥傑攝）

▲零下20度穿比基尼下水！ 靈性女孩的健康之道。（圖／記者黃彥傑攝）

平日在醫美診所上班的她，在與顧客諮商時發現，許多女性為了減肥而來，希望能用最快速的方法達到「變美」效果。不過每次手術後，黃馨慧都會不厭其煩提醒這些愛美女生，運動加上飲食控制才是長久之計。也因此，她一直很想把正確的運動觀念及飲食推廣給大家，經過幾番思考，毅然決然將高薪的醫美工作辭掉了，一個人帶著簡單行李飛往加拿大，學習瑜伽課程，傾聽自己身體聲音。

▲零下20度穿比基尼下水！ 靈性女孩的健康之道。（圖／記者黃彥傑攝）

▲黃馨慧為了學習瑜伽遠外國學習。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

黃馨慧在加拿大花了1年多的時間，跟著當地老師學習，考取瑜珈證照。回國後，開始教授瑜珈課程，並結合生活、飲食與運動，發展出獨具個人風格及特色的瑜珈。她知道一般人對於瑜伽有迷思與誤解，認為就是把身體凹來凹去的運動，但其實瑜珈是包含身心靈平衡的自我伸展。

▲零下20度穿比基尼下水！ 靈性女孩的健康之道。（圖／記者黃彥傑攝）

在一次冰島旅行中，戶外零下20度，黃馨慧卻穿上比基尼豪不猶豫跳下游泳池「我們可以協調自己的身體，感受與大自然的融合。」每次旅行，黃馨慧都會拍下一張「倒立」照片貼在社群上與好朋友分享，為的就是要讓大家知道，瑜伽不僅可以強健骨骼，讓思緒放空，更能透過冥想，自然地療癒身心靈。她勉勵朋友「練習瑜伽最重要的是，練習一顆平靜的心，在練習瑜伽的當下切記要心無旁騖，才能真正達到身體、心靈平衡的境界。」

▲零下20度穿比基尼下水！ 靈性女孩的健康之道。（圖／記者黃彥傑攝）

▲每次旅行，黃馨慧都會拍下一張「倒立」照片貼在社群上與好朋友分享。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

▲零下20度穿比基尼下水！ 靈性女孩的健康之道。（圖／記者黃彥傑攝）

▲零下20度穿比基尼下水！ 靈性女孩的健康之道。（圖／記者黃彥傑攝）

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