點1杯高山茶！店員弟錯意被搭訕「嬌羞吐6字反撩」　永和哥嚇傻：他X的

▲男店員的超撩反應，讓原PO飆髒話壓驚。。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／綜合報導

「我差點沒把手機丟過去你知道嗎？」新北市永和一名網友想說天氣頗熱的，就跑到手搖飲料店點了一杯「高山茶無糖」，但等了許久都還沒有拿到，便上前詢問店員，結果被店員弟弟賣萌6字「高三還有一年」神回覆，讓他當場被噁心到，氣得直飆髒話壓壓驚。

網友在臉書「爆廢公社」PO文說，跟店員點了一杯「高山茶無糖」，但明明沒什麼人卻等很久，「我問店員『請問高山（茶）還要多久？』店員回覆『我今年才高二，高三差不多還要一年喔』，我差點沒把手機丟過去你知道嗎？女的就算了，男的TM跟我裝什麼可愛？」

▲很多網友卻覺得店員超萌，根本值得搭訕認識。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

店員賣萌行為讓他當場爆氣，引來網友紛紛留言笑說，「店員很誠實啊」、「應該還沒睡醒吧」、「高山是mr wish你活該被消遣」、「支持多元成家」、「店員 ：我很認真回答問題」、「還好不是：高山茶葉還在高山上，老闆還沒摘回來～」、「你被撩了」。

雖然店員回答又萌又可愛，但也有網友認為這種回答根本找打，「男的直接巴蕊」、「男的一定會被我打」、「拳頭硬惹」、「無限白眼吧～」。

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