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初四接財神！「上午9時」迎神這樣做　豬年財運滾起來

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▲▼年,走春,拜拜,香爐,減香,拈香,祭拜,祭祀,信仰,求神問卜,宗教,插香,參拜。（圖／記者李毓康攝）

▲大年初四迎財神，正確接迎神保佑新的一年財運滾滾來。（資料照／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

農曆新年春節，家家戶戶都希望來年財運滾滾來，而大年初四依照傳統民間習俗，正式迎接財神的大日子。民俗專家表示，初四上午是迎神接神最好的時間點，通常在上午9時至11時開始迎神儀式，民眾可備好供品誠心迎接財神，期盼財運亨通，但也要小心別誤踩禁忌，以免好運遠去。

按照民間習俗，正月初四眾神返回民間護佑百姓，大家通常選在上午9時至11時的「巳時」開始準備。俗話說「送神早，接神遲」，由於初四是諸神從天上重新降臨人間的時候，這時人們一大清早就要開始準備送神，並準備如三牲、水果和酒菜等供品，還要焚香點燭燒金衣，至於接神則在下午過後即可。

一早祭拜時，可以準備好財神喜愛的甜點供品，例如糖果、糕點等，另也可準備金元寶、土地公金、五路財神金等香燭，朝住家大門方向拜拜，期盼新的一年能財源廣進。

要特別注意的是，迎財神時千萬不能小氣，當有客人來訪時，可以將家中最好吃的東西拿出來與親友們分享，以免因為太過小氣而將財神爺拒於門外，也有可能影響到人緣。

除此之外，年節期間記得將家中大門、客廳保持乾淨明亮，也可以在門口多點一盞燈，代表光明前程，讓財運能順利進入家門；或者也可以在門口擺放紅色系地毯，並在毯下擺放36枚錢幣，代表著財運進門。

另外要提醒，初四除了「迎神」也要注意「扔窮」。過年期間不只有除夕前要大掃除，初四這天也記得將室內整理乾淨，並將垃圾集中好丟棄，才能將窮神趕跑。

最後，初四也有兩大禁忌。由於初四灶神要到家家戶戶查戶口，民眾最好可以待在家中，懷著恭敬的心準備豐富的水果和香燭，另外在灶神來臨時放鞭炮以示恭迎，所以初四這天忌出遠門。此外，根據民間習俗，初一至初四婦女也不宜使用針線。

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關鍵字：初四迎財神,初四接財神,財運,初四禁忌

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