職人風景／古董老車守護神　何老大：救一台是一台

記者黃彥傑／台北報導

50多歲的老Mini修車師傅何盛長，在汽車圈內大家習慣叫他「何老大」。25歲退伍進入Mini維修中心，負責維修，零件調度。因為對Mini有莫名喜愛，下班都會特別留下來專研維修技術，加上表現不錯，很快升任廠內班長。

▲何老大對於維修工作十分專心投入。（圖／記者黃彥傑攝）

當時像Mini這種小排氣量單、雙缸氣冷引擎，在稅制及油耗表現上都相當不錯，於是「超經濟4人乘坐小型車」一推出便造成轟動。但當時進口的Mini一部要價35萬，一般消費者多半不買單，更別說銷售量與國產車差距之大，導致代理商在1994年決定不再引進。何盛長不忍心已經有主人的Mini就此連維修地方都沒有，用盡各種方法把所有維修零件吃下來，代理商結束後，自己在外頭開起Mini維修廠，包括中南部維修老Mini修車場，都跟他調零件，成為全台零件最齊全的供應商。

▲mini老車數量越來越少。（圖／記者黃彥傑攝）

何老大說，現在台灣差不多剩下300多台有牌的老Mini，車齡幾10年的老車引擎壞了、車體鏽爛了，成了別人眼中的一堆「廢鐵」，他卻是想辦法救一台是一台，畢竟25年以上的老車，車主真的喜愛才會珍惜到現在，都是讓他願意用心維修的動力。

▲板金師父將車上漆刮除，才能找到鏽穿地方。（圖／記者黃彥傑攝）

因為對古董Mini的熱愛，面對任何廠牌老車，不管車齡有多老、車況多差、零件是否絕版，他都會一一想辦法幫車友找零件。老車維修跟一般轎車不同，車子板金修理，都是用手工敲出形狀，切補鋼板、焊接。因為修理難度高、工時長，相對費用也高，車主也都大都能接受，畢竟要有這樣的手工技藝，不多見了！

▲何老大對於維修細節絕不馬虎。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

維修老車很辛苦，但把原本不能動、破破爛爛的車子，修成跟新的一樣，交給客人有種滿足感。那是他最大成就感「要讓客人台北開到墾丁，怎麼玩都不用擔心。」

▲何老大對於min老車能救一台是一台。（圖／記者黃彥傑攝）