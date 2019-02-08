獨／應徵主管變小弟？　101外商保養品公司蓄意解僱

記者陳以昇／新北報導

新北市一名黃姓男子放棄大陸工作，到101大樓裡的外商保養品公司擔任管理職務，以色列籍老闆要他到新加坡分公司實習，先是發生未辦工作証烏龍，遭拘留樟宜機場24小時，後來實習發現根本不是主管職，還被百般刁難，原本與總公司協調改派香港實習，返台後卻被無預警告知「你不用來上班了」，求助勞工局又因辦理入職在新加坡，台灣根本無法可管，嘆說「這個過年難過」。

▼黃先生面試上101外商保養品公司主管職務，卻被無預警告知「不用來上班」，該公司在微風南山設有櫃位 。（圖／記者陳以昇攝）



黃姓男子原本在大陸的保養品公司上班，工作正常穩定，由於想返台陪伴家人，於是應徵一家在101大樓的外商保養品公司擔任主管職。後來如願的面試上，公司為了讓他熟悉工作事務，派遣他到新加坡分公司實習；一到新加坡樟宜機場入境時，竟發生工作證未辦妥，遭拘留在海關24小時，對外完全無法聯繫，翌日被遣返回台。

▼黃先生面試上101外商保養品公司主管職務 。（圖／記者陳以昇攝）

後來重新安排如期在新加坡分公司實習，2個月實習過程中，黃先生發現工作內容根本不是主管職，是一般業務銷售工作，還要扛專櫃業績，由於外語溝通困難，加上新加坡主管對他百般刁難，還口出惡言，於是向總公司協調改派到香港分公司實習。

以為一切會更平順，返回台灣後突然接到總公司人事簡訊，告訴他「你不用來上班了」，黃先生啞口無言，直說「這家外商公司根本在耍人」，他氣不過打電話到勞工局申訴，得到的答案竟是「因辦理入職在新加坡，台灣根本無法可管」，黃先生目前求助無門，只能盡快找工作，他嘆說「這個過年真的難過」。

▼外商保養品公司未辦妥工作證，害黃先生在新加坡樟宜機場被拘留 。（圖／記者陳以昇攝）

▼黃先生在新加坡分公司實習時，赫然發現竟然實習工作是業務銷售，根本不是主管職 。（圖／記者陳以昇攝）

▼黃先生被無預警告知「不用來上班」 。（圖／記者陳以昇攝）