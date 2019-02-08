年假哪裡去？「景美文化知性牆」展現文史之美

▲景福街110號及120號知性文化牆「大富翁遊戲造型」。（圖／北市府新工處提供）

記者蔣婕妤／台北報導

年節假期要去哪裡玩？住在台北的民眾，趁著休假看看路邊景致也能有新發現！北市羅斯福路六段142巷與景福街路口西南角的老舊圍牆，經過整治後成了「景美文化知性牆」，結合地方文史與圍牆景致，要帶給民眾不一樣的街頭享受。

北市府新工處介紹，「景美文化知性牆」由當地景仁里辦公處提案，經過公民參與票選成案。當地文史工作者及文化局完成圖樣設計，收集相關文史資料，讓大朋友回味景美地區的發展歷程；還有探索有趣的動物世界，讓小朋友認識可愛的蟲鳥、蝴蝶。有別於一般外牆繪圖藝術，顯得格外吸晴，饒富趣味。

針對難得的新年假期，新工處建議，市民可以趁空安排一趟輕鬆的自行車輕旅行，選擇悠遊騎乘景美溪畔自行車道，經由堤防溪州疏散門進入堤內，尋找景美知性文化牆。傍晚時分，還能順道造訪鄰近的景美夜市，享受美食饗宴。

景美文化知性牆位於臺北市景美區景福街110號的東側圍牆，原來單調無趣的紅磚牆，經過美化妝點轉變成昆蟲世界及文史照片的廊道，當地居民除認識各式各樣昆蟲外，還能從老照片緬懷過往時光。新工處表示，景福街110號及120號分屬內政部營建署材料試驗室及新工處養護工程分隊駐地，圍牆緊鄰道路及寬闊人行道，平日為當地居民散步運動的絕佳地點。