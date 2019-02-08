畫錯菜單為難店員！霸氣同事「砸麵招待」擊退奧客　老闆爽給1000元獎金

▲服務生時常要安撫暴走的客人。（示意圖／記者張一中攝，與新聞當事人無關）

網搜小組／綜合報導

身為店員有很大的機率遇到奧客，其中講話不留台階的顧客，總讓人覺得心靈受折磨。一名在餐廳工作的網友表示，有次店裡來了一位機車客人，明明是自己畫錯單，卻頻頻為難店員；最後原PO同事一怒，直接「一招+一句話」擊退奧客，餐廳老闆知道後，也大挺自家員工「發1000元獎金」，讓網友大呼痛快。

本站日前曾報導《用餐限時！男客嗆「這麼趕是有人死？」 外場妹衝廁所爆哭：爺爺明天頭七》，在餐廳擔任服務生的女網友文中指出，因為他們有限制用餐時間，加上當晚客滿，所以會幫客人早點點餐。正當她要幫一桌客人打包餐點時，卻被對方投訴「一直趕人」，還酸一句「你們這麼趕，是家裡有人死了嗎？」讓她想起隔天要頭七的爺爺，眼淚當場潰堤。

一名在餐廳工作的男網友看到文章後心有戚戚焉，也在《Dcard》發文，表示店裡也有一位講話機車又口無遮攔的客人（以下簡稱為B）。有次B對著服務生鬼吼鬼叫「為什麼你們送的是紅醬的啊？」同事聽到後就過去「嗯，不好意思，我幫你確認一下喔！」

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▲客人自己畫錯單，卻把店員叫來罵。（示意圖／資料照，與新聞當事人無關）

原PO同事看了單後，確定客人是紅醬，但可能不想起爭執，打算自己吸收麵錢，便回應「不好意思喔！菜單上面你們的確畫的是紅醬，如果要的話我可以幫你更換」。沒想到對方依然咄咄逼人「不是啊！你們都不會確認的嗎！收完單那麼急幹什麼啊？」就算聽到服務生要幫忙更換餐點，還是嗆「你這樣又要浪費我多少時間！我這樣子遲到你要負責嗎？」

而在兩人溝通過程中，原PO便去取了一份青醬的麵，同事眼見餐點好了，便告訴客人「我們已經做好了，現在就幫你送來」。但B依然怒氣不減，「你們這種疏忽造成我很大的困擾耶！是不是要補償啊！這樣拖到我的時間不能好好品嘗，你要怎麼賠償啊！X你娘勒！」

「好，那我們這邊青醬也免費招待你」，原PO同事最後終於忍不住，直接把一盤麵往客人臉上丟。B當場氣呼「我…我要投宿你這個爛服務生！」同事則是一個霸氣將制服脫去，送上一句「我看起來像員工嗎？」讓全場看傻眼。

原PO最後還說，「結果老闆發給同事A 1000元獎金，並且說：『下次要做這種事，我把麵用熱一點』」。看到貼文後，其他網友紛紛大呼痛快，「可惡，我也好想這樣對奧客（？），3不5時就想投訴，不好意思，可以回去你的病房了嗎」、「那碗麵丟的好啊」、「好想模仿啊（抖動，超想教訓這些低能鵝（握拳」、「可惜我家是賣冰的…只好用冰磚敲他了」。

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