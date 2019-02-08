正妹遊客狂蹭！墓園裡的記者銅像　「這部位」被磨到掉漆

▲Victor Noir的雕像。（圖／翻攝自Atlas Obscura，下同）

網搜小組／綜合報導

在法國巴黎的拉雪茲神父(Pere Lachaise)公墓裡，不時會出現許多女性的身影，但她們不是為了緬懷逝去的親友，而是為了一尊紀念法國記者Victor Noir的雕像。這座仰躺的雕像，到底有什麼樣的神奇魔力，讓大批女性趨之若鶩呢？

Victor Noir是法國19世紀一名著名的記者，當時法國在位的皇帝是拿破崙的外甥拿破崙三世，某日，有一份地方報紙 la Revanche刊登批評拿破崙的文章，過幾天，另一份擁護拿破崙家族的報紙L'Avenir de la Corse，刊出了拿破崙的另一個姪子皮耶爾王子（ Pierre Bonaparte）的公開信，大罵 la Revanche的員工是懦夫跟背叛者。

la Revanche當然也不是好惹的，面對皮耶爾王子的公開嗆聲，la Revanche派出兩名記者拿著挑戰書直接去找皮耶爾王子，沒想到，收到挑戰書的皮耶爾王子惱羞成怒，當場賞了其中一名記者一個巴賞，然後還抽出手槍對記者開了一槍，而這名倒楣的記者就是Noir。

▲Victor Noir的「某個部位」被摸得發亮。

年輕的Noir就這樣失去了寶貴的性命，當地居民為了紀念新聞自由，便為他立了座銅像，但令人意想不到的是，這座雕像卻在多年後有了另一種「象徵意義」。

如果你來到墓園觀賞Noir的雕像，你會發現有「某個部位」漆掉的特別明顯，不曉得是從甚麼時候開始有了一個傳言，只要來親吻Noir的雕像，或著摸雕像下方的「突起處」就可以改善性生活、增加生育率、找到老公等，對未婚、已婚的女性來說都能帶來好運。

▲傳說吸引了許多女性來跟Victor Noir合照。（圖／翻攝自georgealix IG）

消息一出，立刻吸引了大批的女性前來「觸碰」，由於前來摸銅像的人實在太多了，使得墓園管理單位在銅像四周架起了柵欄，避免再有民眾過來上下其手，但區區柵欄要怎麼能阻擋女性們追求幸福的步伐呢，沒多久柵欄就被絡繹不絕的民眾們壓壞了...

不知道Victor Noir在天之靈，看到這個畫面會感到開心還是難過呢？