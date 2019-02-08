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日本皇室成員只有名字沒有姓氏　連戶籍也沒有！

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▲▼ 明仁天皇,日本天皇,美智子皇后,日本皇室,雅子妃,德仁。（圖／路透社）

▲天皇乃是授予姓氏的一方，沒有必要擁有姓氏，而這項傳統也一直延續至今，可以說是日本皇室的一大特徵。（圖／路透社，下同）

作者：澤田浩
譯者：黃琳雅
摘自：遠足文化出版《日本皇室大解密

●精選書摘

何謂代替戶籍的皇統譜？

證明自己是日本人的官方證明文書稱作戶籍，其上除了記載本籍地外，亦記載個人的姓名、出生年月日及性別等，同時也會註明與父母的親屬關係。

戶籍法最初制訂於一八七一（明治四）年，其後經過多次修正，現行的戶籍法則是在一九四七（昭和二十二）年制訂。後來隨著民法修正，既有的戶籍法也進行全面修訂，於隔年一九四八（昭和二十三）年一月一日起實施。

戶籍會設置在本人的本籍地所在之行政區域，作為公文妥善保管，從一個人出生到死亡，甚至親族關係都能夠一覽無遺。

然而，照理來說適用於所有日本人的戶籍法卻也有例外的對象，那就是以天皇陛下為首的皇室成員。也就是說皇室成員並不具備戶籍。

不僅如此，皇室成員也沒有能登記在戶籍上的姓氏。回顧歷史，天皇乃是授予姓氏的一方，沒有必要擁有姓氏，而這項傳統也一直延續至今，可以說是日本皇室的一大特徵。

皇太子妃雅子殿下與秋篠宮妃紀子殿下都是在結婚時捨棄了舊姓小和田及川嶋，因此在婚後便不再擁有姓氏。

女性一旦嫁入皇室捨棄姓氏後，其名字會登記在相當於皇室戶籍的「皇統譜」上。皇統譜可分成「大統譜」及「皇族譜」兩種。

▲▼明仁天皇夫婦、德仁夫婦 。（圖／路透社）

大統譜除了記載天皇與皇后的名字外，亦收錄歷代天皇、甚至上溯到神代時期天照大御神的系譜。上面詳細記載了名字、出生年月日、出生時刻、場所、天皇即位後首度舉行的儀式「大嘗祭」的日期、舉行結婚之儀的日期、忌日以及陵墓名稱等。

另一方面，「皇統譜」則記載了天皇與皇后以外的其他皇室成員。天皇陛下的繼承人皇太子殿下一開始也會記載於皇統譜之上，等到即位為天皇後便會改記載於大統譜。

大統譜與皇統譜均由宮內廳長官負責編纂，再由宮內廳書陵部長署名。而後，正本會由宮內廳書陵部保管，副本則交由法務省保管。

▲▼日本皇室大解密。（圖／遠足文化提供）

★本文經遠足文化授權，摘自《日本皇室大解密：從59個關鍵字認識時事中的皇室角色
★ 從59個關鍵字揭開日本千年皇室的神秘面紗
★從歷史傳統到日常生活，全方位剖析天皇作為日本象徵的當代定位
 

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關鍵字：日本皇室,日本皇室大解密,遠足文化,日韓要聞

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