土國首艘自製航母2020年服役　改造自義大利兩棲攻擊艦

▲胡安卡洛斯一世號兩棲攻擊艦。（圖／翻攝自維基百科，下同）

軍武中心／綜合報導

土耳其國防工業部某高級官員透露，土國正在塞德夫船廠（Sedf Shipyard）建造第一艘自製航母「阿納多盧號」（TCG Anadolu）。外媒報導指稱，該艦目前僅配備近距離高射炮和短程防空導彈系統，真正的攻擊型武器是未來搭載的各類型艦載機和兩棲作戰裝備，建成後將可攜帶坦克登陸艇、小型登陸艇、兩棲突擊車以及700個步兵營和1400名船員。如果進展順利，阿納多盧號將於2020年加入戰鬥序列。

報導指出，土耳其海軍首先希望阿納多盧號成為未來艦隊的核心，指揮現役的坦克登陸艦和登陸艇，共同承擔海軍登陸兵力投送及突擊任務；同時又希望該艦成為藍海遠洋海軍的主力，並與大型驅逐艦、防空護衛艦等艦艇組成編隊，為編隊提供反潛、防空的有力支撐。

報導認為，阿納多盧號正在朝向上述目標邁進，除了搭載戰鬥機和兩棲作戰裝備，還規劃8處直升機著陸點，並且設有病房和手術房，集輕型航母、船塢運輸艦、醫療船等功能於一身，儼然成為名副其實的海上通才。

▼加里波底號輕型航母。

根據介紹，阿納多盧號是以西班牙「胡安卡洛斯一世號」（L-61）兩棲攻擊艦改造而來，前者與傳統意義上的航母不同，除了機庫還設有塢艙，能搭載登陸艇和兩棲登陸作戰車輛。這艘航母艦長232公尺，寬度32公尺，最大排水量28000噸，從尺寸到噸位都超過義大利海軍的「加里波底號」（舷號551）輕型航母。

阿納多盧號還增設全通飛行甲板，配有12度仰角的滑躍跑道，可提供傾轉旋翼機垂直起降和固定翼戰機短距離起飛。飛行甲板下方有一間大型庫房，隔板放置時可作為登陸塢艙搭載兩棲裝甲車，拆除後可充當機庫放置戰鬥機。該航母建成後將可攜帶坦克登陸艇、小型登陸艇、兩棲突擊車以及700個步兵營和1400名船員。