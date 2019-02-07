台鐵退休阿伯「行乞V.S行善」　捐安寧病房網封「現代版武訓」

▲▼台中1名台鐵退休員工鄭姓阿伯每天在綠川東街口行善乞討。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，以下同）

記者唐詠絮／台中報導

在台中火車站附近有一位台鐵退休鄭阿伯，每個月的退休金都足夠他的正常生活，但他每天都會準時出現在台灣大道1段和綠川東街路口的3C店前坐著乞討，看似落魄，原來鄭阿伯不畏風雨餐風露宿的乞討，都是為了幫正德佛教醫院「募捐行善」，被網友封為現代版的武訓。

中國清代教育家武訓，因為不識字，遭人誣陷、經常被人追打，決心行乞興學，如今鄭阿伯被人以假募款為名，行乞討之實，鄭阿伯也不多做解釋，反而向原po說，「我希望更多的人都能參與到行善的行列裡來。年輕人一定要記住積善之家，必有餘慶，要多行善。行善，可以改變一個人的命運」。

▲鄭姓阿伯為正德醫院募捐行乞。（圖／翻攝自正德醫院官網）

原po問到鄭阿伯為什麼要出來乞討的時候，他回答：“我乞討都是為了行善。”阿伯善於觀察社會動態，當他發現安寧病房花費醫護成本高，申請健保給付金額卻很少的問題後，就開始了每日上街乞討來籌款捐助安寧病房項目的行動。

▲原po將鄭阿伯的行善行乞上傳到臉書。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

原po說，鄭阿伯堅持每天中午11時30分頂著正午的烈日在街上坐2個小時，又在下午日還未落的4時30分出現在人來人往的大街坐到8時30分，一天下來就是6個小時。阿伯這樣每天可以籌到500至600元，一個月下來就是將近兩萬元。然而這兩萬元阿伯卻一點都不留給自己，而是全數捐給安寧病房項目。阿伯希望通過自己的行動，能達到捐出百萬元的目標。

▲正德基金會台中分院查證鄭阿伯捐款屬實。（圖／翻攝自正德醫院官網）

正德基金會台中分院擔心鄭先生假借基金會名義招搖撞騙，有派人查證，確實鄭先生有捐款經費，非拿著基金會名義募款，募捐行為屬於本會可以接受範圍。

▲原po將鄭阿伯的行善行乞的過程上傳到臉書。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

原po將鄭阿伯募款乞討的畫面上傳到「爆料公社」，引發網友熱議，「真是現代版的武訓呢！阿伯加油」、「行乞VS行善，功德做在草阿坡，徒勞無功」、「這要怎麼確認是真是假呢？」、「好聰明，他的退休金依然是他的！乞討來的現金可以幫某個要報稅的捐出去拿到收據。」、「表面行善賺名聲又能減稅，還可以不動到退休金，真好真好」，網友對鄭阿伯的做法，似乎都感到非常不可思議。

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