暖警里長籌「3千救急捐物資」　台中獨居貧女感動落淚

▲警協同里長助貧女度過難關。（圖／記者林姸君翻攝，下同）



地方中心／台中報導

台中一名重度身心障礙且獨居的徐姓女子（59歲）日前因為身體不適暈倒，遺失郵局存摺及手機，以致無法提領政府補助金及與外界聯繫。警執行家戶訪查工作從里民口中得知徐女的困境，立即聯絡里長一同向慈善機構申請急難救助金，解決其燃眉之急。

第一分局大誠分駐所副所長何明憲、警員林浩雲執行家戶查訪勤務，與里民聊天時得知中區柳川里內有名徐姓女房客患有重度身心障礙一人獨居，前陣子因身體不適暈倒，遺失郵局存摺及手機，以致無法提領政府補助金及與外界聯繫。

▲徐女激動到感動落淚。



警方瞭解實際狀況後，立即聯絡柳川里里長蔡翠碧請求協助；蔡里長義不容辭立即向社會慈善機構神岡區通天宮申請急難救助金3000元及提供物資幫助徐女。徐女表示萬萬沒想到會有人主動上門關懷，激動地落下眼淚，對於警方及里長主動關心民眾疾苦深表感謝，也感謝通天宮的援助。

大誠分駐所所長表示，社會上有諸多貧寒尚待我們關心，同仁積極推動警察服務工作，發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，及結合善心人士關懷轄區弱勢家庭，慷慨募捐物資送愛心至社區角落，帶動溫馨助人的氛圍。

【更多新聞】

►平均1個月1次！家暴夫強行求歡「入珠弄痛妻」害發炎 法院准離

►襲胸女同事2分鐘！ 公所課員「找她爸求情」15萬和解免被關