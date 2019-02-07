挑戰「達文西」壟斷20年市場地位！日本開發的手術機器人將問世

▲達文西機器手臂操作。（圖／台灣機器人手術醫學會提供）

國際中心／綜合報導

日本川崎重工業和醫療設備公司希森美康（Sysmex）共同開發的日本第1台國產手術機器人，最快將在2019年投入使用，和壟斷市場近20年的美國直覺外科機械公司（Intuitive Surgical，Inc.）所製作的「達文西手術機器人」（da Vinci Surgical System）進行對抗。

川崎重工和希森美康合作的手術機器人未來會被用來作為外科醫師的眼睛和雙手，提升微創手術的成功率，一旦打破1家公司獨大的格局，將掀起新一波市場競爭，讓手術機器人更為普及。

達文西手術機器人於1999年上市，醫生可以一邊看3D圖像，一邊操作安裝在機械臂的手術刀進行內視鏡手術。由於機械臂的關節能夠360度活動，在狹小的空間也能進行作業，甚至不會有「手抖」的狀況，讓精密手術更加順利，減少出血並縮短術後恢復時間。

▲操作達文西手術機器人可減少出血、縮短術後恢復時間。（圖／翻攝自wiki）

綜合外媒報導，截至2017年度末，全球各地共引進約4500台達文西手術機器人，平均每60秒就有一位外科醫師利用該手術系統來協助開刀，迄今已經累積500萬名病患使用這項精密的微創手術。日本已引進約300台，但壟斷全球手術機器人市場的缺點是昂貴的價格，一台要價約2億5000萬日幣（約7200萬台幣），每年還需要近2000萬日圓（約500萬台幣）的維護費用，成為許多醫院的重擔。

川崎重工與希森美康計畫在2019年度於日本市場投放基本架構、動作和「達文西」相似的手術機器人，目前正在和相關審查部門進行討論，儘管尚未對外公布價格，業內人士推測可能低於1億日圓（約2900萬台幣）。

面對挑戰者來勢洶洶，直覺外科公司陣營表示壟斷市場確實不健康，希望其他公司可以一起參與開發，讓對患者有益的機器人技術能夠蓬勃發展。據了解，直覺外科公司除了發行「廉價版」的手術機器人之外，也將在美國投入最新機型。