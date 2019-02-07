首次隨車氣氛尷尬...柯P開口問「你念哪裡的」黃瀞瑩鬆口氣

▲黃瀞瑩現已是北市府副發言人。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲身邊聚集不少年輕幕僚，讓柯更容易與年輕族群接軌，與青年溝通無礙。其中最受注目的當屬「學姊」黃瀞瑩，別看她現在和柯文哲互動自然，其實在剛到市府時，黃瀞瑩與柯的互動難免尷尬，甚至因為還不熟，擔任隨行秘書隨車時也曾不知道聊什麼，是多跟了幾次行程後，才能比較自然的互動。

「以前採訪他的時候，會覺得他好像脾氣不太好，然後覺得他是一個很嚴肅的人。」黃瀞瑩日前接受《ETtoday》專訪，談到與柯文哲的互動時，先回憶了過去在跑市長線時的經驗，認為當時的柯文哲每次表情跟回答、回應，都很嚴肅，讓人對柯有一點距離感，「覺得市長好像跟我中間有隔一點距離，怕怕的。」

▲黃瀞瑩代言不少市府活動。（圖／記者李毓康攝）



「應該是因為他是柯文哲加上他是市長。」黃瀞瑩說，柯文哲剛上任的時候，「酷吏感」很強，大家還是可以感受到，做什麼都很快，走路很快、吃飯很快，就會覺得他這人很急。

黃瀞瑩說，後來到市府工作後才覺得柯文哲其實沒有到那麼嚴肅，也會主動找人搭話；黃回憶，新竹行事首次擔任柯的隨行幕僚出訪，「在車上他也是...就是會跟你聊天，我第一次坐他的車的時候也不曉得要跟他聊什麼，他就在看他的iPad，然後氣氛就很凝重。」

「空氣都快凝結了也不知道跟市長講什麼，心理一直在想說有什麼話題可以聊，結果後來他就把他的iPad蓋起來，開始跟我聊天，問我你念哪裡的、對政治有興趣喔。」黃瀞瑩說，柯文哲會主動找人聊天，甚至有時候滑到一些臉書上的留言或是IG上的內容，也會問你是年輕人你告訴我為什麼這很紅，「在跟他去新竹的車程有蠻多時間可以跟他聊天，會覺得他其實沒有那麼有距離感，他就是一個很親近的市長。」

黃瀞瑩笑說，剛到市府上班時，第一次坐上市長車時不知道要跟柯文哲講什麼，還是柯先講話，「因為我坐他車上，他坐右邊我坐左邊，然後就覺得不知道應該跟市長講什麼，還是我什麼都不要講最好？很怕我開一個話題萬一他不理你，或是萬一他覺得你這話題很蠢很笨要怎麼辦？」，儘管心理有很多問號，但就在想該問哪一題的時候柯就自己開 口了。