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你今天「吸貓」了嗎？專業奴才都懂的10大用語你知多少？

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▲10大貓奴用語。（圖／翻攝自網路溫度計）
▲貓皇萌萌的魅力，讓不少人心甘情願成為鏟屎官！（圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

貓皇萌萌的魅力，讓不少人心甘情願成為鏟屎官！許多令人摸不著頭緒、只有貓控才能理解的「貓語言」也因應而生！DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出網路上常見的10大貓奴用語，自認為「專業奴才」的快來看看，你知道多少？

▲10大貓奴用語。（圖／翻攝自網路溫度計）
▲貓奴都懂的「10大用語」你知多少？（圖／翻攝自網路溫度計）

No.10 呼嚕
正如同字面上的讀音，指的是有些貓咪睡覺或感到滿足時，會發出一種很特別的「呼嚕呼嚕」呼吸聲。這種聲音最初其實是貓咪向媽媽要奶喝時，為了「討奶」吃所發出的聲音，換句話說當貓咪有求於人時，都可能會發出呼嚕聲。因此貓咪身體不舒服時也可能會持續發出呼嚕聲，若是這樣一定要特別留意。

No.9 踏踏
有養過貓的一定都知道！貓咪有時跳到人的身上後，會出現用前腳不斷踩踏的可愛舉動，有如在幫人按摩一樣，這樣的行為往往讓鏟屎官們興奮不已。不過這樣被稱為「踏踏」的舉動，其實來自於貓咪年幼的記憶，有網友解釋小貓在喝奶時，會用前腳踩踏母貓的乳房讓奶水供給更順暢，因此長大後只要踩到柔軟的東西就會忍不住多踩擠下囉！

No.8 乾乾
乾乾指的其實就是貓咪的乾食。貓咪的飼料主要分為乾食、溼食兩種，大部分的飼主都會選擇其中一種為主食，另一種為副食。兩種飼料各有各的優缺點，而其中認為給貓咪吃乾食比較好的飼主們又被稱為「乾乾派」，乾乾也就成了養貓人們稱呼乾食的代名詞。

No.7 收編
在路上看到可愛的貓貓時是不是都會有種想要把牠帶回家的衝動呢？不少人家中的第一隻貓就是這樣來的，而把貓咪帶回家養就叫做收編啦！另外也有些人會說這樣的舉動是「撈」貓，顧名思義就是把貓撈回家，與收編是相同的意思。

No.6 浪浪
浪浪一詞泛指路上的流浪貓、流浪狗，用來作為那些流浪在外無家可歸毛小孩們的代名詞，隨著網路世代被大量使用，就算非貓奴也大部分能夠理解，屬於相當主流的網路用語。

No.5 炸毛
試著回想一下過去在卡通裡面，貓咪被嚇到時輪廓變成「鋸齒」的呈現方式，而現實中也確實如此！當處在極度驚恐或者亢奮的情緒時，貓咪全身上下的毛髮都會豎立起來，視覺上就有如爆炸一般

No.4 罐罐
罐罐指的就是貓罐頭！由於當貓奴們想要好好寵愛自己家裡的主子時，大部分都會選擇拿出罐罐來好好犒賞他們一番，因此罐罐也有請主子「吃大餐」的意思

No.3 吸貓
形容愛貓者對貓咪依戀的一種狂熱行為，這種人通常喜歡把鼻子湊到貓咪身上，然後猛然一吸，彷彿吸毒一樣因此被稱為吸猫。另外據說每隻貓咪的身上都有一股獨特、清淡的不同氣味，下次不妨也來試試看吧！

No.2 鏟屎官
對於許多飼養貓咪的人來說，平常家中的貓咪對自己不理不睬，身為一個飼主的功能彷彿只剩下每天幫牠換貓砂、鏟屎的用途，因此喜歡稱自己是鏟屎官，用來調侃自己在家中與愛貓的地位，其實只是個卑微的工具人。不過正是因為貓咪這種傲嬌的個性，才令人喜愛你說是吧！

No.1 喵星人
被關在門外時不斷抓門又喵喵叫，開了門卻掉頭就走，貓咪就是擁有這種讓人總是捉摸不定的個性！加上平常還有許多令人難以理解的奇怪舉動，彷彿是外星人一般，所以大家除了稱自己家中的主子是貓皇之外，常常也都會說牠們是喵星人囉！

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關鍵字：貓奴,鏟屎官,貓控,喵星人,吸貓,罐罐,炸毛,浪浪,收編,乾乾,踏踏,呼嚕,DailyView網路溫度計,KEYPO大數據關鍵引擎

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