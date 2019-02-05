沿著軌道一路玩！拍最美劇場型咖啡店、嚐北海道正宗拉麵再玩VR射擊



▲桃園A8新開幕的「最美劇場型咖啡店」，夠美夠好拍，成為打卡熱點。（圖／Global Mall提供）

生活中心／綜合報導

春節連假想要出門走春，但卻怕人潮車潮湧現，到哪都在塞怎麼辦？其實只要沿著「軌道」就能一路玩，因為Global Mall車站型商場，新春檔期推出多個新櫃及活動，讓你吃喝玩樂一次滿足，而且不怕塞在車陣中。

來到桃園A8，不能錯過的就是「最美劇場型咖啡店」！坐在以原木色打造的同心圓分割扇形座位，一邊品嚐精品咖啡，一邊讓生活步調緩慢下來，這是LOUISA COFFEE-3rd wave的第一家商場店，不但夠美、夠好拍，到2月10日前，還有全系列飲品8折的開幕優惠。



▲Global Mall桃園A8引進LOUISA COFFEE咖啡店，劇場型座位超吸睛。（圖／Global Mall提供）

林口A9則引進來自北海道的「麵家虎鐵」日式拉麵，為北台灣首家，由日本師傅駐點特製，純正濃郁湯頭搭配Q彈帶勁麵條，無論是濃醇厚札幌味噌或是鮮香麻辣豚骨拉麵，都讓人心滿意足回味無窮。

滿足口腹之慾後，再帶著小朋友放風去！2月10日前，Global Mall會員在林口A9館內當日不限金額消費，就可以以銅板價50元，體驗春節限定的瘋賽車及射擊VR遊戲各1次；你可以開戰鬥機射擊、在雪地射雪人，或賽車飆速，享受臨場感與刺激感，搭配立體音響環繞，更有身歷其境的感覺。

▲▼Global Mall林口A9推春節限定VR賽車及射擊遊戲。（圖／Global Mall提供）





除此之外，Global Mall林口A9還有推出「50年代復古懷舊展」，無論是復刻柑仔店、大戲院、玩具店，還有偉士牌機車，以及復古零食等曾經的記憶點滴都一次呈現，讓你也能體驗爸媽年少時代的童玩回憶。



▲「50年代復古懷舊展」有復刻柑仔店、大戲院、玩具店。（圖／Global Mall提供）

而在Global Mall板橋車站店，則有5大家生活優品聚落，包括日本風實用品的「DAISO大創」、自然有質感的「MINISO」、日式鄉村風雜物的「Natural Kitchen」、居家時尚品味的「生活工場」以及「均一價49元起的icolor」，各式風格的生活用品，從收納、清潔、日常小物到年節氣氛佈置應有盡有，讓你不用跑多個地方，就能一次買夠夠，而且2月17日前，到大創購買日本食品，還有滿200送25元折價券的優惠。

拍最美劇場型咖啡店、嚐北海道正宗拉麵、逛50年代復古展、玩VR賽車射擊，再來逛街採購補足生活用品，Global Mall車站型商場，讓你沿著軌道玩透透，耗上一整天也沒問題！