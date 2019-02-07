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網哀嚎！停售30年歷史「熱巧克力」　盤點麥當勞下架5個經典商品

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▲▼速食店,麥當勞,消費,經濟。（圖／記者李毓康攝）

▲麥當勞近年來接連下架經典商品。（圖／示意圖／記者李毓康攝，下圖皆為取自網路）

消費中心／綜合報導

日前麥當勞宣布停售12項產品，包含受到許多消費者喜愛的熱巧克力、美式冰咖啡等，消息一出讓不少網友崩潰。除了這幾項商品讓網友哀嚎外，麥當勞去年停賣的焦糖奶茶還有板烤雞腿堡，同樣都是讓網友瘋狂懷念的品項。本篇即盤點了麥當勞近年來下架的5個經典商品。

★焦糖奶茶

有許多人買麥當勞早餐都習慣搭配焦糖奶茶，因此業者一停止販賣就引起軒然大波，不僅有人到麥當勞店裡大鬧要經理出來：「不喝焦糖奶茶我沒辦法上班！不賣我就要客訴！」甚至還有網友在臉書上成立「還我焦糖奶茶！」粉絲專頁。

▲▼還我焦糖奶茶 。（圖／取自還我焦糖奶茶粉絲團）

★奶昔

從1984年就開始販賣的奶昔是許多人心中的回憶，但這個販售超過30年的經典商品，麥當勞卻在2016年宣布停售，當時業者表示，因為相關設備老舊逐漸淘汰，銷售漸不如預期所以才下架。

麥當勞30年「經典奶昔」拜拜。（圖／網路翻拍）

★板烤雞腿堡

板烤雞腿堡一向是麥當勞多年來的熱賣產品，尤其是那雞腿肉還有燒烤醬汁更是許多人心中的最愛，不過該產品在去年推出搖搖樂雞腿排、嫩煎雞腿堡後就被停售。停售消息一出，同樣引起許多民眾一片哀號。

麥克雙牛堡(圖/取自麥當勞粉絲專頁)

★麥克雙牛堡

當年才賣39元的麥克雙牛堡，對於許多人來說是划算又美味的漢堡，更被網友封為「CP最高麥克雙牛」，不過由於和其他商品有重疊，加上整體評估不如預期，所以麥當勞在2016年停售。

★照燒豬肉堡

在眾多經典漢堡中，流行於1993年的照燒豬肉堡可說是消費者心中最懷念的口味，甚至還被認為是麥當勞有史以來最好吃的漢堡之一。日前還有網友在PTT上發問，「麥當勞有史以來最好吃是什麼產品？」其中，受到最多人推崇的就是「照燒豬肉堡」，「沒吃牛肉的神食！ 照燒豬肉堡」、「照燒豬肉堡沒有之一，真的神作」、「吃不到照燒豬肉堡超級遺憾的，為什麼不賣」、「還我照燒豬肉堡」，還有網友說可以去日本吃，「照燒豬肉堡去日本都會回味」。

▲照燒豬肉堡、搖搖薯。（圖／翻攝自網路）　

對於網友常敲碗讓經典商品回歸，麥當勞則一向都表示，「台灣麥當勞整體考量消費者喜好及市場情形評估，持續檢視並調整餐點，未來將開發更多新選擇供消費者嚐鮮。」

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