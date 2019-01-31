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連2天全台狂搖！學者：要提防花蓮外海南邊發生「超大規模地震」

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▲▼東部外海地震。（圖／翻攝中央氣象局）

▲昨天下午花蓮外海發生芮氏規模5.7地震，最大震度在台東成功4級。（圖／翻攝中央氣象局）

記者許展溢／台北報導

連2天地牛翻身！繼昨（30日）花蓮外海和高雄近海各發生芮氏規模5.7、4.9地震，今（31日）宜蘭外海也發生芮氏規模4.0地震，台大地質系教授陳文山表示，這3起地震沒關聯，但值得注意的是，昨天花蓮外海地震的南邊一處「極少」發生地震，因能量持續累積，要提防發生「超大規模」地震。

根據中央氣象局地震測報中心資訊，昨天下午1點21分，先是花蓮外海發生芮氏規模5.7地震，最大震度在台東成功4級，昨天晚上11點14分又出現規模4.9地震，深度達44km。今年早上6點14分宜蘭外海也發生芮氏規模4.0地震，宜蘭縣最大震度3級，由於這3起地震台各地都能感受明顯晃動，不少人都被嚇到。

▲爆料公社小編發地震文。（圖／翻攝自爆料公社）

▲昨天花蓮外海發生地震，爆料公社小編發地震文。（圖／翻攝自爆料公社）

陳文山說明，花蓮、宜蘭外海的地震都是因為菲律賓海板塊與歐亞板塊擠壓而產生的地震，以地震分布圖來看，其實發生的頻率非常頻繁，規模通常是落在4級以上，了不起就是6級，都屬正常能量釋放範圍。高雄外海部分，是歐亞板塊內部地震，但深度達44公里，版塊已經到了很裡面，屬中層地震，好幾年前該處發生過7級地震。

陳文山特別提到，值得注意的是，昨天花蓮外海地震位於南邊有一區塊「增積岩體」，也就是該處「極少」發生地震，導致隱沒帶的能量長期沒有釋放狀態，不斷累積，導致體積愈變愈大，很有可能未來會發生「超大規模」地震，預估約會超過7級以上至8級。陳文山建議政府應該找地震學家到此區做研究，才能有更多資料了解並提防。

▲▼台1日狂搖！23：14高雄又震　4.9地震南台灣大晃一下。（圖／中央氣象局）

▲昨天下午花蓮發生5.7地震，晚上高雄發生4.9地震。（圖／中央氣象局）

地震中心表示，昨天花蓮外海、高雄近海和今天宜蘭外海地震都沒有直接關連，其中花蓮、宜蘭2處的地震，依長期監測資料來看，過去常發生，都是很正常的能量釋放，只是要注意的是，東部外海未來2週內可能還是會有規模4到5級的餘震發生。另外，高雄近海地震部分，地震中心指出，該處確實比較少發生地震，但資料顯示過去也是有發生過，後續餘震頻率不高， 陸地上感受不會那麼明顯。

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