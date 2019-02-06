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全台唯三中途學校　保護受害少男女　畢業領不到畢業證書　

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▲中途學校僅收容符合兒童及少年性剝削防制條例的被害人，嚴格保密學生身分。（圖／記者張君豪攝）

▲中途學校收容兒童及少年性剝削防制條例的被害人，圖為花蓮縣南平中學。（圖／翻攝GoogleMap）

記者張君豪／台北報導

台灣一般學生求學階段從小學起就會歷經大小考試，就是為了能順利畢業能拿到畢業證書，但台灣目前仍有三間由中央協調縣市政府成立，主要目的是在安置、輔導遭受性剝削兒童、少女的中途學校。學生從這全台唯三間的中途學校畢業時，沒有畢業證書可領。

台灣教育部目前因預算經費所限、目前全台僅設有三間中途學校，分別是新北市豐珠國民中小學、花蓮縣南平中學、和高雄市立楠梓特殊學校瑞平分校，學生來自全台各地平均年齡層都在國中1年級到高中的未成年學生。

▲中途學校僅收容符合兒童及少年性剝削防制條例的被害人，嚴格保密學生身分。（圖／記者張君豪攝）

▲中途學校收容兒童及少年性剝削防制條例的被害人，圖為高雄楠梓特殊學校瑞平分校。（圖／翻攝GoogleMap）

全台唯三的中途學校是教育部基於《兒童及少年性剝削防制條例》設立的特殊化學校。中途學校的學生都是性剝削防制條例該定義下的性剝削被害人，依法須進行全天候的關懷教育和心理輔導，中途學校因此設立收如全台不幸遭性剝削的受害兒童、少女，讓他們在裡面接受職業訓練，以便矯正行為、身心觀念逐漸成熟健全後能夠再度融入社會。

中途學校為了保障收容學生隱私、根據《中途學校教育實施辦法》相關規定，中途學校收容學生資料在畢業時必須保密甚至銷毀，學生在校內上課、簽到或填寫文件都不會寫全名，一般都會使用化名甚至代碼。像南平中學女學生畢業離開學校、只會在校園內留下一塊自己專屬的石板，藉此象徵曾在校內就讀的回憶，也是全台唯三間畢業領不到畢業證書的學校。

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