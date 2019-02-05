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夫手機半夜狂響...竟是「老婆」傳親密照！正宮被吵醒一看氣歪

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▲性侵，早洩，外遇，性無能（圖／示意圖／記者黃克翔攝）

▲老公外遇狂傳訊息，妻子看到氣炸。（圖／示意圖非當事人／記者黃克翔攝）

社會中心／綜合報導

台北一名78歲的邱姓男子是茶室的常客，因而認識了在茶室工作的64歲王小姐，兩人日久生情，時常用LINE熱線傳情，但是因為動作太過頻繁，大半夜手機也響不停，某日吵醒了在睡覺的邱男妻子。邱妻憤而提民事告訴，台北地院判決兩人賠償20萬元。

王女與邱男在2017年相識，之後常常用Line聯繫感情，對話內容親密，甚至以「老公、老婆」互稱，女方會主動拍照、告知行程，還多次一起出去玩，拍下親暱合照，而且丈夫還找了房屋仲介，想要把現在的房子賣掉，另外買新房子跟王女同居，邱妻主張，王女侵害其配偶權，請求賠償30萬元。

王女則表示，由於她在茶室工作，邱男只是店裡面的常客，對方常常傳訊息表達友好之意，她僅是依待客之道回應，且因為上層幹部有交代不可得罪客人，還要給出「戀愛的感覺」，她本身是單親媽媽，需要這份工作，因此不敢違抗幹部和邱男的要求，和邱男護船親密訊息也只是為了可以保住這一份工作，沒有任何逾矩行為，請求免賠。

法官認為，王女和邱男的確有用LINE互傳親暱的對話，且邱男有寫悔過書給妻子，其中有承認計畫變賣現在的房子，因此可以認定王女確有侵害邱妻配偶權，王女所稱的必須提供「戀愛的感覺」，並非不正常往來的正當事由。

台北地院台北簡易庭一審已經判決王女和邱男要連帶賠30萬元，邱男沒有上訴，考量邱妻名下財產1000多萬元，王女財產也有200多萬元，酌定王女應賠20萬元，可以上訴。

ET快訊
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關鍵字：外遇,小三

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