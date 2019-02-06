吃羊肉逼出體內寒氣！不同部位不同吃法...專家報你知

▲養羊協會表示，羊肉不是只有天冷才能吃，一年四季都是嚐鮮的好時機。（圖／資料照，非本文當事羊肉爐。）

記者許展溢／台北報導

冬天一到不少人就會想來一鍋羊肉爐，認為這樣可以為身子好好補一補，中華民國養羊協會理事長林浚琛說，其實羊肉不是只有天冷才能吃，一年四季都是嚐鮮的好時機，吃法也相當多種，尤其年輕人愛喝飲料，幾乎天天一杯，若偶爾吃片羊肉，還能將體內的寒氣逼出來。

林浚琛說明，羊隻的各部位肉分以下4種，因功能不同，肌肉組織結構也不同，如果能事先了解羊肉各種部位及特徵，才會有正確食材的選擇，烹調出好吃的羊肉佳餚。

一、背部肉：背肉上帶有肋骨，又稱排骨肉，精肉較小（帶骨燒烤，或切片煎烤）

二、肩部肉：脛腱較多（燒烤或煮燜）

三、腰部肉：不帶肋骨的背部肉，精肉較多（經常大塊燒烤或切薄片煎烤、製成羊扒）

四、腿部肉：脂肪最小（可帶骨燒烤，也可煮燜、切薄片川燙）

林浚琛表示，進口羊肉因腥羶味超重，不少賣羊肉爐的店家都會加上超多中藥，但以國產羊肉看，較新鮮、沒羊騷味，屬溫補不上火，根本不需要放太多，像冬天可以放少許中藥，如川芎、當歸、枸杞 ，夏天煮清湯，可選擇加入一點米酒（可加可不加），甚至直接用水清燙羊肉，也都很好吃。

另外，林浚琛也說，羊肉不像大家認為的只有冬天比較適合吃，其實一年四季都可以吃，尤其現在不少人幾乎天天都要喝一杯冷飲，有時因為這樣到了冬天寒氣逼不出來，如果偶爾吃羊肉，反而可以溫補身子，把寒氣逼出來。