Youtuber的情緒影響觀眾！　研究：看到憤怒的人會更生氣

▲ 閱聽者會反映出網路上看到的人的情緒，並試圖尋找有相同情緒的人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



生活中心／綜合報導

某個廣告中描述一個人今天過得很糟，正在收看的你，情緒是否也會受到影響？一項新的研究透過分析超過2000部YouTube上的影片部落格（vlog）後發現，閱聽者會反映出網路上看到的人的情緒，並試圖尋找有相同情緒的人。這在社會學上被稱為「同類交往」（homophily）。研究人員指出，「這項研究提醒我們，在網路上遇到的人會影響我們的日常情緒，接觸快樂或憤怒的人會讓我們更愉快或更生氣。」

YouTube每日有近50億個影片被觀看，研究人員於是決定聚焦於那些至少有1萬名訂閱者的影片部落格。為了衡量觀看者是否產生即時的情緒感染或長久的「同類交往」現象，該團隊研究了部落客表達的詞語和情感，並分析留言區的用語。

▼ 接觸快樂或憤怒的人會讓我們更愉快或更生氣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

結果顯示，YouTuber情緒與觀眾情緒有關，並且具有持續和即時的效果。 當YouTuber發表一個較為正面的影片時，觀眾會以高度積極的情緒回應，其他情緒也是如此。

這項研究是第一個使用像YouTube這樣的影片社群媒體來探索情緒感染和「同類交往」的研究。 過去類似的研究專注於以文字為主的社群網站，如臉書和推特，但結果也相同。

荷蘭提堡大學（Tilburg University）的研究人員Hannes Rosenbusch表示， 「我們的社交生活可能會越來越轉移到網路領域，但我們的情緒和我們對彼此的行為方式，都將一直從基本的心理過程所引導。」