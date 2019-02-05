合體網紅不忘酸王世堅　柯文哲：王世堅果飲喝了一定烙屎

▲柯文哲錄製老天鵝娛樂過年特別節目。（圖／截圖畫面）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲過年期間除了既定的走春參拜行程外，今年特別安排與多位網紅合作，在過年期間自除夕當天就有影片會陸續上架，盼用不同的方式與民眾互動。在與「老天鵝娛樂」合作的片段中，柯文哲應要求製作「義腸施鹽窯烤柯pizza」，而被問到「王世堅果飲」時，柯笑說「吃了一定會落賽啊」，還問一旁的「學姊」黃瀞瑩，「我有騙你嗎？我有失言嗎？沒有吧。」

柯文哲日前宣布一連串網紅合作企劃，自除夕開始由「眼球中央電視台」打頭陣，初一則是 老天鵝娛樂，初二是HowFun、初三為千千進食中、初四則是理科太太。

在搶先釋出的片段中，柯文哲應老天鵝娛樂要求製作「義腸施鹽窯烤柯pizza」，過程中笑料不斷，被問到「王世堅果飲」時，柯說吃了一定會落賽啊，還反問一旁的黃瀞瑩，「我有騙你嗎？我有失言嗎？沒有吧。」

而在灑料的過程中，柯文哲還有感而發表示，「不知不覺又變成台灣了，抹紅、抹紅、抹紅，以我的經驗，下面再來就抹黃跟抹黑，因為他們也想不出什麼好方法他們只有這一招對付我」；而柯灑料手法「豪邁」，形同亂丟，也讓一旁的黃瀞瑩忍不住笑出聲，而柯則說，料好就好你管他的，「反正吃到肚子最後還不是一樣。」

此外，無俚頭出名的老天鵝娛樂團隊，還突發奇想要柯文哲念「火山矽肺症」（

Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis）的英文，柯在唸完45個字母組成的單字後，終於忍不住問，「這什麼碗糕？這什麼節目啊？」