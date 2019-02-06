腦癱媽為5歲女做糖「沒錢拿去賣」　娃淚：妳會變星星嗎？

大陸中心／綜合報導

四川自貢市的43歲媽媽王文珞一出生就腦癱，2018年3月還被檢查出患有腫瘤，從那時開始，她每天做糖果並告訴女兒，「以後我去做手術，妳沒錢了就把這個拿去賣。」5歲女孩聽了忍不住灑淚，「妳死了會變星星嗎？」

▲女孩捨不得離開媽媽崩潰大哭。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

王文珞因為天生缺陷，害怕別人的異樣眼光，所以總是把自己關在小房間裡整整20年，直到2006年《今日晚報》的報導被人認識，才有勇氣出門看看外面的世界。這幾10年來，她從來沒上過課，只靠著母親買的一本新華字典來學習漢字、拼音，並且閱讀了許多世界名著，同時也造就了她堅毅不拔的性格。

▲王文珞對女兒放不下心，努力做糖，希望能為家裡添點零用錢。

王文珞以自己的親身經歷，開導了無數想要輕生的人，熱心的她還曾經靠著賣氣球來資助孤兒上大學，因而被提名為當地的道德模範，更成為了大陸首屆「輪椅天使」的候選人。2011年王文珞步入禮堂，原本以為無法生育卻奇蹟似地懷孕，但因長年坐輪椅脊椎變形，最終以無麻醉動刀順利將女兒生下。

然而，一切卻沒想像的如此幸運，王文珞的先生染上毒癮，最後走上離婚這一步。她獨自一人照顧55歲母親與女兒，甚至花光了家裡所有的積蓄。直到2016年因為壓力過大而失明，2年後又被檢查出罹患腫瘤，已壓迫到三分之二的器官，從外觀看來就像5個月的孕婦；醫生告訴她，「肚子裡的的硬塊隨時會破裂，破裂後不到3分鐘就會死亡。」

▲王文珞雖然自幼腦攤，但她依然熱心公益，對那些需要幫助的人伸出援手。

王文珞和女兒、母親、婆婆相依為命，目前也只能以藥物控制病情。她心裡最掛念的是5歲女兒，只好努力做糖果來當作未來生活的補貼，「如果不是為了她，我根本不會做這些東西。」她也為了女兒寫下一封信，「媽媽並不害怕死亡，而是害怕看不到妳，害怕再也看不到妳的一顰一笑、一舉一動。」

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