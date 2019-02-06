替換老舊S-300　俄今年開始部署S-350「勇士」地對空導彈系統

▲S-350E「勇士」中短程地對空導彈系統。（圖／達志影像／美聯社）



軍武中心／綜合報導

俄羅斯國防部近期指出，俄軍將於今（2019）年部署新一代的S-350「勇士」（Vityaz）中短程地空導彈系統，目的是要替換掉老舊的S-300。此外，俄國也宣稱會在今年部署新款的「先鋒」（Avangard）高超音速導彈系統。據悉此款還是該國第一批能夠攜載核彈頭的導彈系統。

俄國防部也表示，俄軍2018年已在克里米亞、北極地區、波羅的海的加里寧格勒外飛地以及最東部的伯力地區部署了「鎧甲-S」彈砲合一的防空系統與S-400遠程地空導彈系統。

▲俄羅斯試射「先鋒」新型導彈系統，總統普丁親自坐鎮督軍。（圖／路透）



據了解，近年來俄羅斯積極向國外展示軍事實力，對敘利亞衝突與烏克蘭問題的參與，導致了與西方國家關係的惡化。美國當局也在近期表態要退出1987年簽署的《中程核飛彈條約》，因俄方的9M729新型巡弋飛彈違反了該條約；這項軍控條約禁止美俄兩國任何一方進行中短程飛彈的生產與試驗。

另外，在去（2018）年12月親自監督了新款導彈系統的試射，成功命中6000公里外的目標後，俄國總統普丁隨即指出，俄國將在2019年部署「先鋒」高超音速導彈系統。此款也是該國第一批能攜帶核彈頭的導彈系統，此舉意味著俄羅斯會擁有一種新型的戰略武器。