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美國廢棄《中導條約》　環時：新一輪軍備競賽的開始！

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▲蘇聯SA-3戰略防空飛彈。（圖／翻攝自維基百科）

▲蘇聯SA-3戰略防空飛彈。（圖／翻攝自維基百科）

大陸中心／綜合報導

美國日前宣布，從2日起暫停履行《中導條約》，並啟動退出程序；俄國隨即也表示，暫停執行《中導條約》。大陸官媒環球時報評論稱，《中導條約》被廢除，有可能成為整個軍控體系崩潰的開始，人類出現一輪新的軍備競賽將成為高概率的事件。

根據《環球時報》指出，儘管華盛頓保留了如果俄羅斯以「可核查」方式摧毀違約的導彈系統，美方將恢復旅行條約，但分析人士普遍不對此抱持希望。三個月前美方提出廢棄《中導條約》時，其實就已經將它推進活埋的坑裡，並一鍬一鍬地往它頭上填土。

文中指出，美蘇在冷戰後期達成一系列軍控協議，不僅醫定程度抑制了軍備競賽，也產生了安撫人心的政治效果，美國退出《中導條約》將讓整個人類對21世紀的預期產生一個重大消極參數。

內容寫道，最近幾年美國不斷宣揚俄羅斯的威脅咄咄逼人，而俄羅斯的戰略威懾力不及蘇聯時期是顯而易見的。華盛頓似乎希望俄羅斯的力量水準「伊朗化」，好像那樣才能安心。美對俄實施戰略擠壓很像是要「宜將剩勇追窮寇」。

▲▼圖為美軍高機動火砲系統（HIMARS）火箭。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍高機動火砲系統（HIMARS）火箭。（圖／達志影像／美聯社）

分析也認為，《中導條約》被廢後，必將出現一個大國重新評估安全風險，這當中導彈力量競相增加且加快升級換代的時期。大國之間對什麼是「安全」也會重新定義，整個國際關係有可能因此受到牽連。

文中也提及，美抱怨中國發展導彈力量，更沒有道理。中國核威懾水準與美俄尚不在一個量級上，把美中各自發展軍事力量說成是「軍備競賽」的一部分，這是在混淆基本概念，給壓制中國正當國防建設製造藉口。

而對中國直接的負面影響，一是華盛頓已經動了將美俄《中導條約》多邊化的念頭，這種念頭有可能成為美向中國施壓新的動因。二是美失去條約約束後，估計會變本加厲地在中國周邊部署攻擊性導彈力量和反導系統，進一步增加中國戰略安全的挑戰。

最後也指出，北京決不可接受《中導條約》多邊化的任何口子，而要堅決拒絕華盛頓在這方面的任何要求。同時中國要加快戰略核力量體系的多元化，不能過多依賴陸基導彈維繫國家安全。不能等著美方提各種要求，中國的核威懾力需要加快形成多樣化的支點，這些工作應當說刻不容緩。

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關鍵字：環球時報,中導條約,俄羅斯,美國

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