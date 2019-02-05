六角形玻璃屋超夯！花蓮新開咖啡廳一次看　根本網美天堂

▲花蓮依山午Afternoon café。（圖／依山午Afternoon café提供，鄒昀泰攝）

記者曹悅華／整理報導

花蓮新開咖啡廳你朝聖過幾間？花蓮近年成為國內旅遊熱點，特色咖啡廳也接連開幕，擠身網美、網帥的天堂。這回，《ETtoday旅遊雲》就幫網友整理出「花蓮3間爆紅咖啡廳」，都是去（107）年開的，趕快筆記下來，趁春節連假衝一波吧！

1.依山午 Afternoon café

位於花蓮縣壽豐鄉的依山午Afternoon café是民宿依山午Afternoon resort的咖啡廳，以六面全都是落地窗的高質感設計瞬間爆紅，搭配大量的白色和原木色，一走進來就是「舒服」兩個字，特別的是一進門的設計，很適合拍照打卡，簡單的畫作在藍天白雲的襯托之下，配上陽光灑落，不用修圖就已經驚為天人，整個園區廣大，佔地2000坪，儼然是個室外桃源。

▲依山午以六面全都是落地窗的高質感設計瞬間爆紅。（圖／記者曹悅華攝）

餐點部分，只要花銅板價，就能喝到老闆特製的飲品；依山午Afternoon café主打的就是高CP值，還有「看的到自己吃甚麼」，舉例來說，店內的沙拉就是由老闆所種的，而且是在咖啡廳內就可以看見這種水耕蔬菜的架設，希望所有的顧客都可以看到在飲食上的堅持，堅持給顧客最好、最衛生的用餐環境和食材。

電話：0975737169

營業時間：13：00～17：00

地址：花蓮縣壽豐鄉豐山村中山路101巷17號（直接在google map搜尋依山午民宿）

※採全預約制，更多資訊可關注粉絲專頁、IG

▲花蓮貨櫃星巴克。（圖／記者曹悅華攝）

2.星巴克花蓮洄瀾門市（花蓮貨櫃星巴克）

花蓮洄瀾門市沿襲美國西雅圖的貨櫃風格，由日本建築大師隈研吾打造，整座建築的素材以白色貨櫃為主，交錯排列下還設多處天窗設計，讓陽光得以照進整間門市。

除了可以看到牆上的類馬賽克背景牆面設計外，從內部設計雖保持貨櫃屋風格，在牆上可以看到有著阿美族鮮明色彩的裝飾，可以了解星巴克深耕在地的意涵。花蓮洄瀾門市也是花蓮地區首間車道型門市，讓想喝咖啡的民眾能有更多不同的選擇。

地址：花蓮縣吉安鄉南濱路一段505號

電話：03-8420014

▲花蓮壽豐Mr. Sam 山姆先生咖啡館。（圖／1+1=3。小Yo之家提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

3.Mr.Sam山姆先生咖啡館

位於花蓮Mr. Sam山姆先生咖啡館，外觀宛如來到《魔戒》場景，看起來像三間屋子連在一起，三種顏色、尺寸的瓦片以生動的弧形覆蓋在屋子上頭。Mr. Sam的一磚一瓦都是店家自己動手堆疊的，難怪建築看起來特別生動，黑紅配色的小屋還綁上蝴蝶結，看起來更加夢幻。

在內裝方面，白灰配色的大理石風牆面，搭配淺色木質地板，整體很有歐式風格，目前試營運期間只提供飲料，正式營運後則會添加一些點心品項。目前menu上有咖啡、氣泡飲、冰沙三種類別，價格從60元到95元。

地點：花蓮壽豐鄉台九線226.5公里處