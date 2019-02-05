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飯店業年節大搶市！　 限定圍爐餐別處吃不到

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百貨業年節大搶市！ 限定圍爐餐別處吃不到（圖／業者提供）

▲農曆新年到來，各家餐廳推出圍爐餐點，要讓民眾享用美味的過年大餐。（圖／北投亞太飯店、中山意舍酒店提供）

生活中心／綜合報導

農曆新年到來，迎新春的用餐地點想要創意又有趣，台北中山意舍酒店的Buttermilk從2月4日星期一除夕夜晚，呈獻燒烤主菜搭配豐盛自助餐吧檯(Semi-Buffet)的「除夕圍爐年夜飯」，採半自助式餐點的形式，提供中西合璧的特色美食。北投亞太飯店推出限定年菜，新年初一至初六新中華宴席美饌，半自助餐主菜蒸龍蝦澎湃上菜，讓民眾享用美味的新年大餐。

中山意舍酒店的自助吧有新春彩虹沙拉吧、好福生蠔海鮮吧、美式酥炸吧、有傳說中地表最強的「美國阿嬤秘方黃金炸雞」，再來享受熱菜區「黃金脆皮豬」皮酥肉嫩的迷人滋味，再到海鮮吧享用肥美飽滿的生蠔、甜蝦與透抽豪邁享受一番；還有如意佛跳牆、香氣十足的紅酒燉羊膝等多種美味，保留食材原味，每一口都嚐得到食材的鮮活滋味！
 百貨業年節大搶市！ 限定圍爐餐別處吃不到（圖／業者提供）

另外，北投亞太飯店推出限定年菜，新年初一至初六新中華宴席美饌，半自助餐主菜蒸龍蝦澎湃上菜，香港主廚精心打造初一至初六(2/5~2/10) 十人新年宴席，粵式經典融合台式元素佳餚精緻上菜，『亞太迎春錦繡盤』港式經典前盤冷菜風味佳，『蒜香粿條蒸海蝦』，以主廚擅長的蒜香烹調搭配海蝦，並以台式粿條鋪底，完美詮釋出粵式經典融合台式佳餚的概念。

還有富貴長壽年菜『金瑤銀杏賀長年』，清爽蠔油調味芥菜具港式風味。『樹子甘露海青斑』長壽魚的概念搭配清爽的樹子甘露，象徵富貴吉祥。春節期間多元化的美饌料理，供應桌席、全自助餐、套餐、半自助餐的多元化選擇，要讓民眾過個好年。

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關鍵字：飯店,年節,圍爐

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