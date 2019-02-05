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專訪／陳德君揪鄰居「分享冰箱剩食」　水電料理一手包：只要萬華好

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▲▼萬華社區國小推廣剩食共享。 （圖／陳德君提供）

▲透過冰箱菜的活動，大家就像一家人團聚吃飯。（圖／陳德君提供）

記者胡順惠／採訪報導

「我一直覺得萬華可以翻轉！」眼前黑髮及肩，露出親切笑容的陳德君是「小學冰箱菜」的發起人，2年來透過兩周一次的聚會，希望居民能共享冰箱中的剩食，避免食材被浪費。除了水、電、瓦斯的費用支出，她還必須包辦一桌菜餚，被問到支持下去的動力，她笑說，「只要萬華好，我們就好。」

陳德君雖然是家住中正區，但從學生時代就待在萬華，出社會還是在糖廍社區當社區規劃師，被當地人稱為「糖廍的女兒」，深耕在地超過20年，一開始聽到大家說她熱愛萬華，她都跟著應聲，但經過時間的推移，笑說「我現在覺得是萬華愛我」

▲▼萬華社區國小推廣剩食共享。 （圖／記者胡順惠攝）

▲冰箱菜發起人陳德君，同時也是萬華社區小學負責人。 （圖／記者胡順惠攝）

陳德君指出，地方創生、社區營造這些名詞現在比較常聽到了，但是20年前要做的時候，根本沒人聽過，所以其實能從20年前到現在都沒有轉行，代表萬華人很有在地意識，願意支持這種很像是一個夢的東西，像是冰箱菜這種活動，去別的區域舉辦可能沒有那麼容易，或者說型態不太一樣。

冰箱菜活動至今已有2年時間，不僅不浪費剩食，同時更促進地方居民感情。陳德君說，萬華有很多家庭都是剩老人在家，小朋友長大都離開家裡，長輩就會懶得吃，所以冰箱還很多好好的東西，希望動員大家的冰箱，把好好的菜拿出來一起分享，連烏魚子、干貝都有，就只是沒有動力吃。

▲▼萬華社區國小推廣剩食共享。 （圖／記者胡順惠攝）

▲冰箱菜菜單。

「過來吃可以分擔平常懶得吃的憂愁！」陳德君表示，活動型態在2年間有改變，一開始是直接煮完邀請大家過來吃，後來改成「一家一菜」，還是會提供基本的白飯、湯，沒帶菜就繳交50元，從一開始比較是同溫層的人參加，後來透過臉書社團分享，開始有一些住附近不認識的來參加。

不像其他社交活動，萬華社區小學強調就是單純「吃飯」就好。陳德君分享，頂多就是介紹這個菜是誰提供的，講一些有趣的生活瑣事，「有一次有個攤販就分享，那個魚是我在市場上撿到的，他說前面那個載魚的貨車，都清晨在搬，因為速度很快甩個尾，魚就都飛出來了，他說後面趕快去撿，有的還分給鄰居」，大家都覺得很有人情味、很自然。

▲▼萬華社區國小推廣剩食共享。（圖／陳德君提供）

▲弟弟很喜歡這個活動，到「別人的辦公室」吃飯特別有趣。（圖／陳德君提供）

在活動期間，陳德君印象最深刻的是一位媽媽帶兒女來參加，這也算是冰箱菜的轉淚點，開始有陌生客加入。她說，這位媽媽是在臉書上看到訊息，回家之後還貼文說很喜歡這個活動，2個孩子大概3至5歲左右，有次碰巧遇到弟弟過生日，大家就一起幫忙準備蛋糕，今年又遇到弟弟生日，還問媽媽能不能來「別人的辦公室」過生日，真的很開心。

整桌無菜單料理，從無到有需要花費好大一番功夫，現在更發展出一套SOP。陳德君表示，首先要先看到拿出什麼菜，立刻變化組合出一個菜單，這邊稱為主人菜；第二步驟是，寫菜單公告，同時公告在臉書活動頁上，這樣大家才不會帶到重複的菜色；最後就是洗菜、切菜。

▲▼萬華社區國小推廣剩食共享。 （圖／記者胡順惠攝）

▲陳德君都會把菜單留下來做紀念。 （圖／記者胡順惠攝）

陳德君說，很多客人來到現場看到這麼多菜，都會開玩笑說以後交50元比較快，覺得原本的菜色就夠吃了華麗，上面會註明食材是從哪邊來的，感謝善心人士願意提供好好的食物。整桌的料理幾乎都是她跟另外2位員工完成，有時會和一些組織合作，會有熱心的實習生過來幫忙。

被問到料理用到的調味料、水費、電費，是不是來自公司盈餘，陳德君大笑回答，「對，雖然我們公司沒有什麼盈餘，但是沒有關係，不會因為這樣就垮了，我自己本身的想法是，開這個公司是萬華好我們就好。

▲▼萬華社區國小推廣剩食共享。（圖／陳德君提供）

▲許多攤販也會提供食材支持。（圖／陳德君提供）

舉辦活動過程中也曾遇到挫折，一度想要放棄。陳德君坦言，我們畢竟是一個公司，一度會有點沮喪，一開始會給自己壓力，覺得參加人數並沒有很多，後來發現來參加的人都給予很好的回饋，發現根本不用自己有壓力，因為其實來的人也是很輕鬆，就是抱著交朋友的心情就好了，而且越來越多人對萬華社區小學這個品牌比較有概念。

陳德君還說，樓下90歲的朱老爺爺兒女長年在國外，很熱衷來參加冰箱菜活動，常常都問什麼時候要舉辦，有時候也會去樓下爺爺家舉辦，更感動的是，爺爺就算去峇里島旅行，還是會把鑰匙留下來，因為擔心不在家的時候要舉辦活動，讓她覺得吃飯這個活動其實很有意義。

▲▼萬華社區國小推廣剩食共享。（圖／陳德君提供）

▲活動大約2個星期舉辦一次，固定星期三晚上。（圖／陳德君提供）

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