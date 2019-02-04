30人才抬得動！317公斤泰男「呼吸困難」 住院4天身亡

▲重達317公斤的泰男由30多名人員合力才抬上小貨車送醫。（影片取自Youtube）

國際中心／綜合報導

泰國巴蜀府（Phrachuap Khiri Khan）一名26歲男子，從8歲起因飲食習慣不佳，體重就開始飆升，並陸陸續續出現健康問題。男子上個月在家中因呼吸困難和失去食慾求救，救護人員到場後才發現這名男子重達317公斤，不只擔架與救護車裝不下他，最後還找來30多名好心人齊心協力，才將他抬至一輛小貨車上，送往醫院就醫。

據泰國《世界日報》報導，26歲的通猜·占章（Thongchai Jamjang）因家住漁港附近，從小就有許多海鮮可吃，也很愛含糖量較高的甜點，自8歲起體重就開始瘋狂增加。他因體型太大，長年無法自主行動，也穿不上任何衣服，只靠著毛毯覆蓋住身體。母親表示，他12月突然失去食慾並出現呼吸問題，直到一月時，嚴重呼吸困難，才送醫急救。

▲26歲的通猜·占章被運到小貨車上送往醫院急救。（圖／翻攝自YouTube）

救護人員到場後，發現男子血液中含氧量非常低，只能先進行輸氧，再到醫院詳細診治。但是4名在場的救護人員根本搬不動這名重達317公斤的男子，只好尋找附近的鄰居與警察，共30多名人員合力先用床墊將男子抬出家門，再把拖到救援船，載到岸上的小貨車上，才順利將男子送醫。

不幸的是，送醫後，醫生嘗試用縮胃手術及藥效更強的藥物來控制男子的腎病及腸胃問題，仍未見好轉，4天後不治死亡。