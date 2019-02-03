19歲女大生上課照飄仙氣爆紅　甜笑被封「國民初戀」！

▲由於氣質脫俗，讓懷靈一夕爆紅。（圖／翻攝自騰訊網）

圖際中心／綜合報过

近日有一名女大生，在上課期間被人偷拍po上網，由於長相非常甜美，因此吸引了許多人的關注，被網友封為「國民初戀」。 網友更肉搜出她的身分，發現她是越南河內建築大學建築系的二年級學生，個性獨立，儘管個子不高，但她從未因此感到自卑，還很努力讀書，未來希望成為一名建築師。



現年19歲的懷靈（Do Thi Hoai Linh，音譯），日前因一張上課照爆紅，她專注的模樣，加上飄仙氣的清新氣質，吸引網友們的關注。身高只有152公分的懷靈，被朋友稱為「小蘑菇矮人」，過去還曾因身高被人嘲笑，但她沒因此感到自卑，她認為外表不代表一切，自身實力比較重要。

目前就讀建築系的懷靈熱愛建築，她說，雖然比其他職業更難，但我真的很喜歡這份工作，「如果我畢業時不能做與建築相關的工作，那麼學位將毫無意義。」因此她努力研讀相關領域，希望成為一名出色的建築師。

對於選擇就讀建築系的原因，懷靈說她想挑戰自己，「我覺得我還年輕，所以挑戰自己可能會讓我更成熟。」她提及，在今天的社會中，無論女孩還是男孩都需要自己的事業，只有這樣，女性才能獨立，在經濟上不依賴於任何人。她希望未來能成為傑出的建築師，證實女性在建築上的實力。