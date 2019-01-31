被命令洗碗又不能慶生　13歲少女「害怕繼父」逃家後輕生

▲洗碗所引發的糾紛，引發少女長期以來的負面情緒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



國際中心／綜合報導

英國13歲少女安柏（Amber Peat）曾被家人要求要洗碗，且因為她的「不良行為」，無法替她慶生，後來她離家出走，並在一處灌木樹籬上吊輕生。如今調查仍在進行中，她的繼父丹尼爾（Daniel Peat）疑似有精神上的問題，與安柏的關係並不好。

安柏早在2014年4月就曾離家出走，後來她被校方人員發現，然而，她的家人卻說不能來接她，因為當時家中的狗正在生產。學校的主管鄧恩（Emma Dunn）發現，安柏平時看起來就是個充滿活力與熱情的少女，但在父母面前時，舉動卻很奇怪，會變得異常安靜。

近日的調查會議指出，儘管安柏會憤而離家，她的父母卻不太想找她，她曾去諮詢心理醫師，疑似與繼父的關係出現問題。2015年5月她失蹤那天，她原本與家人出去玩，回程路上卻發生爭執，她在沒有詢問的情況下帶了櫻桃汽水，惹了繼父不開心。

有證人表示，安柏只被允許吃三明治，她回家後被命令清理車子，還要清洗裝三明治的碗盤，對此她非常不高興，然而，她的媽媽不理會孩子的抱怨，只是把門關上。安柏之後決定離家並選擇輕生。

這一家人知道安柏不見了，但當下並沒有太慌張，反而去連鎖超市「特易購」買東西，還愜意喝了茶，過了好久終於報警。安柏離家3天後，她的屍體才被發現。

老師霍蘭（Joanne Holland）表示，有一次她不得不打給安柏的母親，安柏實在太害怕回家。她還發現安柏某次坐在圖書館裡，不敢回家，因為外套上的帶子不見了。

醫師加茲登（Gadsden）補充，安柏的母親曾提到，安柏的繼父有精神健康的問題還有邊緣性人格障礙（BPD），安柏總是覺得自己對於繼父的情緒有責任。目前調查仍在進行中。

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