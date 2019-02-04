華聞快遞／北京啟動新一輪家電節能補貼　單件最高補貼3600元

▲買家電還能享補貼，提升消費者購買慾望。（圖／CFP）

《北京》北京啟動新一輪家電節能補貼 單件最高補貼800元人民幣

北京新一輪為期3年的節能減排促消費政策前天起正式實施，符合條件的消費者購買電視機等15類節能減排商品，可獲得單件最高800元（人民幣，約新台幣3600元）的資金補貼。政策實施以來，不少市民開始忙著置辦家電。（中新社）

《河南》嵩山景區推出智慧服務 遊客可「一臉遊嵩山」

河南省登封市旅遊管理部門表示，為進一步提升嵩山遊客體驗，提高景區管理能力，近日登封市聯合互聯網平台推出「一臉遊嵩山」項目，遊客進入嵩山旅遊一站式用戶服務平台後，可獲得嵩山旅遊的全程智慧服務，並實現全程刷臉支付。（中新社）

《天津》天津：三類人買房不能申請公積金貸款

天津近日重新頒布了《天津市個人住房公積金貸款管理辦法》，職工購房日期在2019年2月1日之前的，仍按原政策執行，在2019年2月1日（含當日）之後的，按新政策執行。相關負責人介紹，此次公積金新辦法明確了三類情形不能申請住房公積金貸款，第一類是購買配偶、子女、本人父母或配偶父母住房；第二類是離婚兩年內，職工與原配偶之間存在買賣住房情形的；第三類是被納入失信被執行人的不能申請住房公積金貸款。（中新社）

《海南》海南聯網二回工程海底電纜開始敷設

中國第二條500千伏超高壓、長距離、大容量的「南方主網與海南電網二回聯網工程」在瓊州海峽開始進行海底電纜敷設，工程預計今年4月建成投運，屆時海南島與大陸將實現雙迴線路聯網，進一步提高海南省供電可靠性，為海南自貿區（港）建設提供堅強的電力支撐。（中新社）

▼海纜敷設施工船正在開展作業準備。（圖／翻攝自中新社）

《山西》山西：5類人可享受培訓補貼

山西省財政廳等多部門近日印發《就業補助資金管理辦法》，訂定各類補助、補貼的享受對象和標準。今後，貧困家庭子女、畢業年度高校畢業生（含技工院校高級工班、預備技師班和特殊教育院校職業教育類畢業生）、城鄉未繼續升學的應屆高中畢業生、農村轉移就業勞動者、城鎮登記失業人員等五類人員，參加職業技能培訓的，可享受培訓補貼。（中新社）

《上海》境外中小企業「拼團」「搶位」第二屆進博會

第二屆中國國際進口博覽會企業商業展展位成了搶手貨！在眾多企業趕在1月31日優惠截止期前扎堆簽訂之時，多家境外組展機構加入「搶位戰」，短短兩週內，已有30多家境外組展機構簽署了「第二屆進口博覽會合作備忘錄」，為本國中小企業積極「團購」第二屆的入場券。目前參展進口博覽會有兩種途徑，一種是企業自己報名參展，另一種是通過境外組展機構「組團」後參展。（新華網）

《陝西》2月3日至10日西安不限行 春節期間高速公路免費通行

西安交警表示，2月3日至10日，西安市將連續9天不限行。同時，今年春節期間，我省高速公路依舊對7座以下小型客車實行免費通行。（新華網）

《北京》北京：煙花爆竹開售 購買前先刷身份證

1月30日農曆臘月二十五，豬年煙花爆竹在京城五環外37個零售點全線開賣。與往年不同，今年北京市推行購買實名制，開賣首日，不少市民因為沒帶身份證只能「擇日再來」。（新華網）

▼買爆竹得先驗身分。（圖／CFP）