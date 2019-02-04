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「最正爆乳魚販」回彰化了！顧攤1分鐘神速去魚鱗　媽也驚呆

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地方中心／彰化報導

高手真的在民間！彰化社頭市場出現「熟悉的面孔」，26歲網紅劉芃芃「阿澎」去年因爆乳賣魚爆紅，號稱最正魚販，孝順的她說，只要有空，每周都會回家，這次過年也特地回老家幫母親顧攤，不過因為入冬天氣冷，低調穿著長袖毛衣，照樣穿著綠色圍裙提刀殺魚，手勢流利，連媽媽忍不住誇獎女兒「好會殺魚」。

魚攤老闆娘竟是年輕正妹！阿澎去年12月首度被網友捕獲在社頭傳統市場賣魚，操著一口道地台語，一邊和婆婆媽媽搏感情，一邊俐落殺魚，熟練的刮鱗片、清內臟，一尾魚不到1分鐘就處理完成，綁著馬尾配上爆乳低胸小可愛以及綠色圍裙，違和的畫面一夕爆紅，引發網友揪團到彰化朝聖，連在地蕭媽媽都圍觀直呼「阿澎我從小看到大，是我女兒同學，非常貼心，真想當媳婦！」謝大嬸也說「阿澎真的很棒，人美身材好，真想叫我兒子換女朋友。」

▲▼「最正爆乳魚販」回彰化了！顧攤1分鐘神速去魚鱗　媽也驚呆。（圖／中天新聞、翻攝爆廢公社二館）

▲▼網紅賣魚正妹阿澎，在彰化社頭市場自家魚攤幫忙。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲▼網紅賣魚正妹阿澎，在彰化社頭市場自家魚攤幫忙。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲冬至到了，阿澎出現在彰化社頭魚市場幫媽媽賣魚。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲爆乳賣魚！阿澎一夕爆紅被封：最正魚販。（圖／記者唐詠絮攝）

從小在魚攤長大，阿澎小年夜再度登場，還有粉絲從南投特地來彰化看她，但因天氣冷，她這次穿起毛衣、戴著手套熟練地殺魚、賣魚。她透露，每年過年是最忙的時候，一定會回家幫忙，已經從1月31日回家顧攤到現在，今年業績成長了5成，可能要到除夕夜才能休息；去年各包了6萬6000元給爸媽，今年打算各幫10萬元大紅包，代表十全十美。

阿澎曾向《ETtoday新聞雲》說到，一開始學殺魚常被割傷或被魚刺傷，很怕會感染！原來阿澎家魚攤在地已經有4代歷史，劉媽媽生了4個女兒，她是排行老三，國小起便道攤子幫忙，弘光護專二技畢業後，曾在急診病房擔任4年護理師工作，後來轉行當起小模，至今仍不忘固定回家幫忙顧攤，對新鮮漁貨瞭若指掌，當場也介紹客人怎麼挑選虱目魚，「要看眼睛有沒有很亮及魚鰓有沒有紅色」，最近入冬了，當季最新鮮的則是烏魚。

阿澎說，家裡攤子平日生意就很好，義消的爸爸負責採買，媽媽跟二姊顧攤子，她只要有空，每周就要回彰化幫忙一次，絕沒有特意為了家中魚攤回家拉生意
。劉媽媽說，阿澎是非常孝順的女兒，逢年過節或是他們要出國，都會回社頭幫忙，把薪水拿回家，且「現在還沒交男朋友」，至今都沒有看過男朋友。

▼阿澎回彰化了！顧攤1分鐘神速去魚鱗。（圖／中天新聞）

▲▼「最正爆乳魚販」回彰化了！顧攤1分鐘神速去魚鱗　媽也驚呆。（圖／中天新聞、翻攝爆廢公社二館）

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關鍵字：魚販,阿澎,劉芃芃,社頭,社頭市場,賣魚,魚攤,彰化

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