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影／「快過來叫聲岳父岳母！」　最正魚販阿澎預告春節彰化賣魚5天

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記者唐詠絮／彰化報導

每逢年節都會回鄉幫忙的網紅低胸魚販阿澎，適逢明日（22日）是冬至，21日清晨《ETtoday新聞雲》記者再度前往社頭鄉魚市場突擊，遠遠就看到身高168公分的阿澎站在魚攤前忙著賣魚，近日南部也有「南部王祖賢」賣魚正妹，有網友將她倆人做比較，阿澎說：「看到她孝順又幫忙家裡賣魚，這是非常好的事情，很值得鼓勵」。

▲冬至到了，阿澎出現在彰化社頭魚市場幫媽媽賣魚。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲冬至到了，阿澎出現在彰化社頭魚市場幫媽媽賣魚，展現開朗俏皮的一面。（圖／記者唐詠絮攝）

▲冬至到了，阿澎出現在彰化社頭魚市場幫媽媽賣魚。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲阿澎出現在彰化社頭魚市場幫媽媽賣魚。

阿澎21日才從北部返家，澎爸去高鐵站載她直接到魚攤，穿著短袖上衣，不像平日穿著低胸背心，阿澎鄰家女孩般笑嘻嘻地說，彰化氣溫真的很高，魚攤工作一忙起來，真的會很熱，因此才會穿背心賣魚，絕對沒有故意要展現身材，過年前5天都會回家幫忙，要不然家人會太累了。

▲冬至到了，阿澎出現在彰化社頭魚市場幫媽媽賣魚。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

阿澎家的魚攤一早顧客便非常多，許多買魚的婆婆媽媽看到阿澎都說，「人漂亮又乖巧孝順，真的很難得」。澎媽也說，「阿澎在她眼裡就是一個賣魚家的女兒，只擔心她一人在台北有沒有穿暖有沒有吃飽，其餘就是讓她自己發展未來」。

▲冬至到了，阿澎出現在彰化社頭魚市場幫媽媽賣魚。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

阿澎今日一如往常站著忙著招呼買魚的客人，沒有戴手套就殺魚去魚鱗，忙裡偷閒也來個做做鬼臉俏皮搞笑一番，阿澎說「我雖然是處女座，但生性非常樂觀，從小最愛面帶笑容，可能就是因為這樣，所以才會讓大家喜歡吧。」

▲澎媽說阿澎最喜歡吃空心菜了。（圖／記者唐詠絮攝）

▲澎媽說阿澎最喜歡吃空心菜了。

阿澎說，「跟家人一起過節搓湯圓，喝碗熱呼呼又幸福的湯圓，這非常重要」。隨後也拉著澎媽的手走向對面菜攤，買兩把最愛吃的空心菜，準備中午休市後帶回家炒來吃

▲澎媽說阿澎最喜歡吃空心菜了。（圖／記者唐詠絮攝）

阿澎今天也像記者透漏說，「如果35歲前沒結婚，媽媽一定會幫她相親。」對於未來的規劃，她說「想拍戲、當演員，將視野放寬，然後希望能賺很多錢，拿回家給媽媽保管，再買多多房，當包租婆啦！」。

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關鍵字：阿澎,王祖賢,社頭魚市場,魚販

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