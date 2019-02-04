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別鐵齒！大年初一12大禁忌藏恐怖詛咒　避開了就轉運1整年

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▲▼ 春節、新年、燈籠。（圖／取自免費圖庫Pexels.com）

▲農曆春節想搏好采頭，有些禁忌不可不知。（圖／取自免費圖庫Pexels.com）

生活中心／綜合報導

新年到，好運到！大年初一正是萬事復甦的第一天，更是要為新的一年紮根好運的時候。在老一輩流傳至今的習俗中，過年有不少禁忌得遵守，雖然隨著時代變遷，有些的禁忌已不適用，但若從常理角度去想，如果連過年這麼喜氣、特殊的節日，都無法注意自己的生活細節，那新的一年真的很難有「轉運」的機會了。

盤點大年初一最基本的12條禁忌，做了一整年運勢就不好了，趕緊看看！

1.已出嫁的女兒不可以回娘家

早期習俗在過年第一天，如果嫁出去的女兒回娘家，據說會讓娘家破敗，只能在初二或初三回娘家。其中含意是指過年時婆家會有很多人來拜年或祭拜，媳婦要在家幫忙。

2.早餐忌吃稀飯、葷食

由於過去窮人家才會吃稀飯，因此初一吃稀飯，意味著之後都會過著窮困生活，所以初一當天不要吃稀飯。而大年初一的早上叫做「萬神盛會」，表示所有的神都出來拜年，因此為表尊敬要吃素。

▼雖說大年初一不要吃稀飯，但在除夕吃了一頓大魚大肉後，看到這麼好吃的粥還真讓人垂涎。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲粥,稀飯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

3.忌叫他人姓名催人起床

年初一的上午不要叫人姓名且催人起床，這樣會讓對方在新的一年裡，總是被人催促著做事。

4.忌跟還在睡覺的人拜年

年初一時對方如果還在睡夢中不要向其拜年，因為這樣會讓對方一整年都躺在病床中，要等對方起床再拜年。

5.白天不可午睡

大年初一睡午覺，會讓整年度都很懶惰、影響事業運。可能是因為過年期間有很多客人到家裡拜年，如果睡午覺的話對人很失禮，可以盡量出外去走春。

▼大年初一請勿模仿。（圖／免費圖庫pxhere）

▲▼睡覺。（圖／免費圖庫pxhere）

6.忌動刀剪和針線

俗說「初一動了刀和剪，口舌是非全難免」、「初一動了針線，挑了龍筋長針眼」（生下的小孩，眼睛如同針眼一樣小），所以還是不要動刀、剪和針線為妙。

7.忌吃藥

大年初一這一天，除非是病重不得不吃外，最好盡量不要吃藥，以免給人第一天就不健康的感覺。此外健康的人，也應避免在這天吃補品補藥。

▼沒事不要當個藥罐子就對了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼藥師。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

8.忌洗澡洗頭和洗衣

大年初一早上不要洗澡洗頭，也不要洗衣服，除了怕將自己新的一年的財運與財富洗掉外，也是因為大年初一、初二是水神生日，所以不要清洗衣服，以免得罪水神。

9.忌借錢

俗語說「初一借了別人的錢，一年四季靠外援；初一借給別人錢，財產外流一整年」，有關金錢還是保守為宜。

10.忌倒污水、垃圾和掃地

老一輩說初一不要掃地，會把財富掃光，若倒垃圾也等同將財富倒光。但到了年初五，垃圾就變成「窮氣」，要一口氣清掉，代表「送窮出門」，不然會帶來窮困。

▼大年初一是水神生日，就讓水神也放假吧。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲洗衣服。（圖／翻攝PAKUTASO）

11.忌打破碗、鏡子或玻璃製品

大年初一若打破東西，會有「破財破運」一年四季不吉利的說法，化解的方式是用紅紙將碎片包起，放置在神桌並默念「歲歲平安」等吉祥話，過5日後再丟棄。

12.煮新飯

大年初一這天不要煮新飯，要吃年夜飯留下的白米，意味去年的東西吃不完，今年還有剩餘，是年年有餘的意思。

▼初一走春去，就在外面吃囉，別在家開伙煮飯了。（圖／翻攝自pixabay）

▲▼煮米,煮飯,米,洗米,米飯。（圖／翻攝自pixabay）

過年了！這些小常識都是以前留下來的習俗，來源已不可考，也不一定有科學根據，不過還是有很多長輩非常堅信，年輕人就遵守老一輩的忌諱，過年說吉祥話，逢人拜年，就會好運一整年。

ET快訊
別鐵齒！大年初一12大禁忌藏恐怖詛咒　避開轉運1整年
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關鍵字：春節,初一禁忌

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