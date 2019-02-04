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第二杯半價、買二送一哪個便宜？折扣換算懶人包！

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▲屈臣氏業配 超級比一比又來啦 夏日小心機對決 誰才是點數王。（圖／記者謝婷婷攝）

▲搞清楚眾多折扣優惠之間的關係，購物不再霧煞煞。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

常見各大品牌促銷活動自稱折扣超優惠、打折打到骨折，實際算算怎麼感覺沒有便宜很多？到底第二杯半價、買一送一眾多話術到底哪一個才是真正划算？特別整理常見的折扣換算，即使自認數學白癡也要把這篇記下來，從此付錢不再霧煞煞！

正式進入折扣之前，先告訴大家一個小筆記
＊實用算折扣小提醒：特價除以原價＊100=折數
＊40%OFF是去除40%的價格，也就是6折，而非4折，別再誤會了！

1.　買千送百≦9折
百貨週年慶常見買「五千送五百」、「滿萬送千」，其實滿千送百等於1000可消費1100元，但店員經常用話術告訴你，大約是9折，事實上你必須消費超過1000元，根本不到9折，你必須消費超過比1000元，而且折扣術大約是91折。

2.　第二杯半價、第二杯7折≦75折
第二杯半價常見於便利商店咖啡促銷，也有些藥妝店會使用類似的手法推動第二件半價，其實第二杯半價約等於75折，以一杯50元為例，買兩杯原需支付100元，而第二杯半價僅需支付50+25=75元，75除以100=0.75也就是75折。
第二杯7折則更少啦，僅有85折。

▲▼85度C即日起至1月31日有濾掛咖啡買一送一的優惠。（圖／85度C提供）

3.　+1元多一件≦買一送一（5折）
通常購物優惠會以價高者擠算，若排除第二件價低當然沒有兩件同價位來得划算，買一送一等於價格除以2，也就是兩件5折，以同樣兩種折扣都100元為例，買一送一等於100元可以買到兩件商品，+1元多一件則是101元才能買到兩件商品，當然還是買一送一划算。

4.　買二送一≒66折、買三送一≒75折
促銷活動當中，常見的買二送一、買三送一、買四送一、買五送一又如何呢？
其實一樣把公式帶入「特價除以原價x 100」=折數就知道啦！以100元為例，買二送一為200除以300 x100≒66折；買三送一則是300除以400再x 100=75折；買四送一為8折、買五送一≒86折…以此類推。

5.　買十送一≦9折
這個概念與第一點的買千送百大同小異，你必須消費十成才進行折扣，並沒有比直接打折來得划算，像是知名旅遊住宿網經常推出住10晚送1晚的優惠，考量平時居住價值差不多的話，其實直接找折扣碼打9折會比較優，但如果贈送的那一晚無上限，適用高單價豪華房型的話，則另當別論。

6.　滿888現折100元≒89折
部份刷卡銀行會針對平日促銷推出滿888元現折100元活動，這時可以套入特價788元除以888元*100計算，大約等於89折。至於988折120元，算下來便大約等於88折左右。

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關鍵字：折扣懶人包,買一送一,折扣

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