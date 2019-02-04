女人第六感！媽媽睡夢中突睜眼「秒抓桶子」　2秒後神準接孩子嘔吐物

▲有網友看完影片後表示，這就是女性獨特的「第6感」。（圖／翻攝自imgur影片）

國際中心／綜合報導



網路近日瘋傳1段「女人神準第六感」的影片，從畫面可以看到國外1家3口躺在床上睡得香甜時，媽媽突然起身抓起床邊的桶子並朝向年幼孩子的嘴巴，下秒孩子就突然起身且開始嘔吐，此刻慶幸有媽媽的即時救援，也讓網友驚呼「太神奇了！」、「這段影片讓我想起自己親愛的媽媽！」。

綜合外媒報導，該片段由外國影音平台「imgur」所PO出，拍攝時間是1月4號。從居家安全監視器拍攝的畫面可以看見，爸媽當時正陪同家中小寶貝在睡覺，媽媽突然睜開眼睛看著孩子，更剛好看到孩子的胸膛震動了一下，接著就趕緊拿起床邊原本預備好的桶子並朝向孩子的嘴巴，結果孩子下秒就開始嘔吐了起來。

從短短9秒的影片中還可以看到，睡得香甜的爸爸也被老婆的舉動驚醒，站起來後才看清楚眼前所發生的事情，臉上表情彷彿在說著自己「想幫卻又幫不上忙」。

影片上傳後引起許多網友的討論，有網友們就表示，這段影片顯示女性有獨特的「第六感」，更有人指出「這段影片讓我想起自己親愛的媽媽！」、「只有我覺得爸爸很可憐只能窩在床尾嗎？」、「要幫爸爸講講話啦！他睡在床尾也是為了保護女兒！」、「媽媽真的好辛苦」、「我就像那位媽媽那樣敏銳而且淺眠。」