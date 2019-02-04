外婆的味道！白麵線燙熟「加OO拌麻油」香炸　釣出古早味：用OO油也好吃

▲原PO家吃麵線的方法十分有古早味。（示意圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

氣溫逐漸下降，許多薑母鴨、麻油雞等店開始夯，其中許多人都會點麵線來吃。一名女網友最近突然想起，外婆處理白麵線的方法很奇妙，「白麵線燙熟後加OO還有OO拌著吃」，特殊吃法讓她很懷念，也直問「有人也這樣吃過嗎？」貼文吸引不少網友家的獨特口味，「我們家都是燙熟後加OO油也超級好吃」。

一名女網友在《Dcard》表示，最近她想起小時候，外婆都會弄這種白麵線給她吃，「白麵線燙熟後加砂糖還有麻油拌著吃」。她說，以前這樣吃覺得很正常，而且她也很愛吃，「現在突然想起覺得好奇妙哦，也好久沒有吃到這一味了～」原PO透露，小時候她是外婆帶大的，現在外婆老了、沒在煮飯了，讓她很懷念這個味道，也忍不住問「有人也這樣吃過嗎？」

看到貼文後，許多人都留言說自己也吃過，「是我的曾祖母煮給我吃的，我沒加麻油，是加熱糖水，鹹鹹甜甜的味道」、「我外婆也會這樣子做，超好吃的」、「有耶～小時候我媽媽有這樣煮過麵線，香甜香甜很好吃」、「加糖水超好吃，外婆以前都這樣用當點心」、「我都趁我阿媽不注意直接這樣拿一卷去吃看電視，真的很好吃」。

也有不少網友分享自己家的獨特口味，「我家就是蒜頭+麻油，或是薑母鴨的湯淋上去」、「我們家是生蒜頭切碎+橄欖油+麻油，超好吃」、「我們家都是燙熟後加苦茶油跟醬油喇喇耶就超好吃，再煎一顆半熟蛋！阿斯」、「我外婆是混醬油膏加上花生油」、「我家是切碎的蒜頭+苦茶油+鰹魚粉」、「我阿嬤會把麵線拿去跟薑一起乾煎，那種香脆的口感很棒」。

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