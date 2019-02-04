好氣象走春指南：台中6大景點　首推花博竹跡館、綠川水岸

▲台中新盛綠川水岸廊道-綠川水岸。（圖／Nini and Blue 玩樂食記提供）

生活中心／綜合報導

「好氣象走春指南」台中場！許多景點如心之芳庭、新社古堡、勤美綠園道，都是廣大網美們拍到不想再拍的地方了。這次分享6個台中最新景點，各個美到有剩，開拓網美新的取景勝地。

1.竹跡館

位於台中花博3大展區之一「豐原葫蘆墩公園」的竹跡館，是中台灣少見的大型竹建築，由建築人發揮結構底蘊，活用竹材演繹東方之美，並以融入周遭景觀，成為地景一部分，並與自然共生共存為設計目標，幾乎0死角，怎麼拍怎麼美。竹跡館同時也入圍有建築界奧斯卡之稱的「WAF世界建築獎」，是台灣2018年唯一獲得世界建築獎青睞的公共建設。台中世界花卉博覽會於2018年11月3日開始，至2019年4月24日。

交通資訊：台中市豐原區豐洲路2號

►►臺中花博竹跡館臉書專頁

▲台中花博景點「竹跡館」。（圖／台中市政府提供）

2.竹穹惜水

同樣是花博3大展區的「外埔園區」，裡頭有一個相當吸睛，宛如星體般的半球形建築，稱為竹穹惜水。直徑達18公尺的巨大半球型竹穹是以台灣竹工藝編竹而成，是園區回收汙水的水資源回收中心，周邊環繞水池、共榮作物與香草植物園，營造出水資源回收中心友善環境。

交通資訊：台中外埔園區

▲竹穹惜水。（圖／翻攝自2018臺中花博外埔園區臉書專頁）



3.花舞館

以台灣蘭花為主題，結合國際花藝競賽，由國內外花藝大師共同展出巨幅花藝創作的「花舞館」，建築由兩個圓形展館構成一個8字迴圈，代表著生命與自然無限循環生生不息。



交通資訊：台中市后里區馬場路18號

►►2018臺中世界花卉博覽會花舞館 Taichung World Flora Exposition - Blossom Pavilion臉書專頁

▲台中花博后里園區花舞館。（圖／記者陳玉攝）

4.綠川水岸

台中火車站前的新景點「新盛綠川水岸廊道」，氛圍營造得十分浪漫，橋底部藏有超近距離花海，水岸兩旁有成排大小不一的蒲公英種子造型燈，目前保持得很乾淨，景點也有驚喜，被譽為媲美日本京都鴨川的「小京都水岸水岸」。



交通資訊：中市中區綠川西街與綠川東街，民族路到成功路段。

►►綠川 Lyu-Chuan臉書專頁

▲台中新盛綠川水岸廊道-綠川水岸。（圖／Nini and Blue 玩樂食記提供）

5.Dali Art藝術廣場

廣場位在台中軟體園區內，園區內不定期舉辦展覽和活動，也網羅了國內外多位知名藝術家的創作，其中最顯眼的大型藝術裝置就是「手機沉思者」和「洗窗工人」，可以殺殺記憶體。園區後方連接的東湖公園和旁邊的大里圖書館，與藝術廣場合成「人文」、「自然」、「藝術」三大景點，絕對也是拍照拍到手軟，逛得滿足的地方。



交通資訊：台中是大里區科技路1號

►►台中軟體園區 Dali Art藝術廣場臉書專頁

▲Dali Art藝術廣場 。（圖／翻攝自《台中軟體園區 Dali Art藝術廣場》臉書專頁）

6.台中三井outlet

台中三井是全台首座海港型購物商城，有高60尺的海景摩天輪 ，170間國內外知名品牌，十多家日本人氣美食首次展店，更引進日本戲雪主題樂園「SNOW TOWN」及的室內樂園「ASOBI SQUARE」。這裡還有全台唯一海景誠品書店及東京超人氣猿田彥珈琲，集美食、購物、樂園於一身的台中休閒購物天堂，臨近知名觀光景點 高美溼地、梧棲漁港等，是台中一日遊的好選擇！

交通資訊：台中市梧棲區臺灣大道十段168號

►►Mitsui Outlet Park 台中港臉書專頁

▲台中三井outlet 。（圖／翻攝自flickr／Sophie Tseng）