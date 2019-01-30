交往3年！工程師傅「會疼會養」當男傭　女友一畢業...結果綠光罩頂

▲做工程的師傅哀怨綠光罩頂！（圖／示意圖非當事人／pixabay）

網搜小組／綜合報導

做工的人在愛情市場中特別弱勢？近日就有工程師傅發文，感嘆3年來對學生女友百般照料，捧在手心上會疼、會養，真心卻只換來絕情，就在她畢業離開校園步入職場後，送上的大禮是一頂綠帽！

男網友日前在「靠北女友」發文，表示做工程的他前陣子跟交往3年的女友分手了，那感覺相當不真實，「說真的到現在我還在懷疑人生」。他說，這3年來從不曾打過、罵過，一直用心呵護疼愛，身邊朋友都認為這段戀情會長久，然後順利步入婚姻生活。

工程師傅細數交往3年來付出的用心，諸如不曾讓女友打掃過家裡、整理房間、清貓砂盆、洗衣服、曬衣服等，就算工作累個半死也毫無怨言，「有時候你還要我煮東西給你吃，我也是二話不說幫你煮。」一切的改變，就在女友畢業進入職場開始工作，「殊不知你去上班之後就跟人跑了，我也是醉了，還是做工程的真的讓人這麼瞧不起......。」

▲做工程的真的讓人這麼瞧不起？（圖／免費圖庫pakutaso）

文章貼上網，多數人都大力恭喜，畢竟結婚了肯定更慘，「你該做的是吃頓大餐套賞自己，終於不是工具人了」、「恭喜你解脫了，不過浪費在這種女人身上3年也真是傻」、「大家看都是你還完債解脫了」、「你跟這種結婚會更慘」、「這種女人早點放生也好」。

此外，也有女網友感嘆表示，這世界上好男人會剩下這麼少，都是被老鼠屎害的，「就是這麼多這種女人，讓一堆暖男變渣男......。」

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