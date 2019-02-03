台17線不再上下班卡卡　新路線將接桃子園

▲正在動工的新台17線北段，許多用路人都企盼能紓解交通亂象。（圖／記者洪正達攝，下同）



記者洪正達／高雄報導

以往要台南回到高雄，除了國道與省道外，另一個選擇就是台17線濱海公路，不過讓用路人相當頭痛的是，右昌左營段多是喧鬧的市區，到了上下班時間更是大塞特塞，因此高雄市政府10年前就已著手規劃新台17線，將從橋頭典昌路一路開闢到左營南門圓環，中間還會道到海軍左營基地，估計可為用路人省下鄧多個時間。

目前全長7.1公里，總經費達32億7000萬元，分為南段及北段兩次工程，目前北段2.1公里從典昌路到楠梓德民路預計在2019年完工，南段5公里部分因穿越人口密集地區及舊部落，中間會影響左營基地共8處地點，目前也正等軍方同意，希望能在2021年如期完工。

據了解，舊台17線北段部分原本穿越左營、楠梓，不過近幾年因南二高、高鐵、高捷持續營運後，導致也是台17線路段的翠華路車流量爆增，加上路幅彎曲較多，交通堵塞是家常便飯，加上近幾年左營眷村改建後，未來預計增加的5萬人口讓新台17線的需求日漸升高，地方相關人士也緊盯進度。

雖然新台17線早在2008年得都市計畫中通過，但中間借道海軍左營基地，同時也牴觸了8個營區用地，一直未獲軍方首肯，才會一延再延，直到2017年才獲中央預先補助北段經費，目前海軍基地內的海軍精神堡壘、海軍故事館及北極殿均不會受到影響，地方居民也希望早日完工緩解舊路線路幅不佳的問題。



