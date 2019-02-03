大陸過年要花多少錢？　上海網友驚呼：好幾個月白忙活了

▲上海又稱「魔都」。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

每逢年過節，置辦年貨、除舊布新、包紅包、穿新衣甚至買彩券等都要花錢，尤其在消費力高的一線城市更是驚人，有大陸網站就整理出在上海過年，一個人到底要花多少錢?結果出爐後讓許多網友都驚呼，「好幾個月的工資都白忙活了」，直言「這年沒法過」。

根據上海熱線網路訊息公司統計整理，春節期間主要開銷包括吃、穿、家用、紅包，以及因為地方遼闊，許多人都喜歡選擇在逢年過節親戚返鄉時，舉辦婚宴，因此「份子錢（禮金）」的花費也不少。

▲許多大陸民眾選擇在過年結婚，親友都會包「份子錢」。（圖／CFP）

網站甚至還區分，過年買新衣，如果是辛苦一年，就買幾次衣服的「普通版」民眾，一家人平均也要1500元人民幣左右，如果是講就品質的「小康版」，一家五口起碼也要5000元人民幣，折合超過2.2萬元新台幣，更別說是「土豪版」了。

在加上壓歲錢，普通版每個小孩至少也要200元人民幣，小康版的家庭對關係好的親戚小孩，通常也在500元人民幣起跳，加上糖果、餅乾、臘肉、酒水、魚肉、糕點等年貨年菜，給爸媽的「敬老錢」，喜慶的份子錢，和出遊費用、朋友聚會等，依照上海的物價來算，可說是非常可觀。

▲大陸春節年貨 。（圖／翻攝自中新網）

報導指出，生活在上海的已婚人士，每逢過年平均開銷約在3萬元人民幣左右，約合新台幣13.65萬元，相當驚人；有對象的或單身人士，也分別有2萬、1萬元人民幣的平均花費打底。

值得注意的是，民眾過年主要花費內容，也會隨著年齡差異而有所區別，例如大陸1970年代的人士，正值壯年，敬老金和子女的紅包錢是最大的開銷，但對1980年代出生的青年來說，適逢大陸經濟起飛、一胎化政策落實，接受海外教育人士也多，相對比較注重自身感受，許多人選擇「旅行過年」，把大部分開銷花在旅途中。

最後，對1990年後出身的青年而言，或許兩岸都比較相近，多半剛踏入職場，或剛在事業上站穩腳跟，領到人生的前幾份薪水後，許多人會選擇在新年時給父母或自己一份禮物，感謝父母的養育之恩外也替自己加油打氣。