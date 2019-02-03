　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸過年要花多少錢？　上海網友驚呼：好幾個月白忙活了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲上海。（圖／CFP）

▲上海又稱「魔都」。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

每逢年過節，置辦年貨、除舊布新、包紅包、穿新衣甚至買彩券等都要花錢，尤其在消費力高的一線城市更是驚人，有大陸網站就整理出在上海過年，一個人到底要花多少錢?結果出爐後讓許多網友都驚呼，「好幾個月的工資都白忙活了」，直言「這年沒法過」。

根據上海熱線網路訊息公司統計整理，春節期間主要開銷包括吃、穿、家用、紅包，以及因為地方遼闊，許多人都喜歡選擇在逢年過節親戚返鄉時，舉辦婚宴，因此「份子錢（禮金）」的花費也不少。

▲紅包。（圖／CFP）

▲許多大陸民眾選擇在過年結婚，親友都會包「份子錢」。（圖／CFP）

網站甚至還區分，過年買新衣，如果是辛苦一年，就買幾次衣服的「普通版」民眾，一家人平均也要1500元人民幣左右，如果是講就品質的「小康版」，一家五口起碼也要5000元人民幣，折合超過2.2萬元新台幣，更別說是「土豪版」了。

在加上壓歲錢，普通版每個小孩至少也要200元人民幣，小康版的家庭對關係好的親戚小孩，通常也在500元人民幣起跳，加上糖果、餅乾、臘肉、酒水、魚肉、糕點等年貨年菜，給爸媽的「敬老錢」，喜慶的份子錢，和出遊費用、朋友聚會等，依照上海的物價來算，可說是非常可觀。

▲▼大陸春節年貨 。（圖／翻攝自中新網）

▲大陸春節年貨 。（圖／翻攝自中新網）

報導指出，生活在上海的已婚人士，每逢過年平均開銷約在3萬元人民幣左右，約合新台幣13.65萬元，相當驚人；有對象的或單身人士，也分別有2萬、1萬元人民幣的平均花費打底。

值得注意的是，民眾過年主要花費內容，也會隨著年齡差異而有所區別，例如大陸1970年代的人士，正值壯年，敬老金和子女的紅包錢是最大的開銷，但對1980年代出生的青年來說，適逢大陸經濟起飛、一胎化政策落實，接受海外教育人士也多，相對比較注重自身感受，許多人選擇「旅行過年」，把大部分開銷花在旅途中。

最後，對1990年後出身的青年而言，或許兩岸都比較相近，多半剛踏入職場，或剛在事業上站穩腳跟，領到人生的前幾份薪水後，許多人會選擇在新年時給父母或自己一份禮物，感謝父母的養育之恩外也替自己加油打氣。

ET快訊
野生「台劇男神」現北捷翹腳戴帽！網友一看暴動求偶遇
酒駕害死人最重處死！法務部重大聲明：朝故意殺人罪修法
選1根手指測人氣！O指＝名聲臭掉
KTV必唱的十大經典金曲！　進包廂點下去就對了

關鍵字：上海,過年,紅包,孝親,兩岸,春節

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸過年要花多少錢？　上海網友驚呼：好幾個月白忙活了

阿美族歌聲飄向帝都　楊品驊在北京胡同講台灣故事

疫點內生豬若染非洲豬瘟　陸新規要「全部撲殺」

兩岸年終獎金比一比　大陸民企發錢的不到5成

喊「梓洋」全回頭！陸2018菜市場姓名「沐、兮、梓」爸媽最愛

湖北孝感市推「惠台22條」　鼓勵台商就業深化鄂台交流

超萌男童柔軟度100　「戲劇性滑壘+對折身體」1秒跟上

1分鐘挑戰花光450萬…首位得主出爐！她快手結單265萬搶到這些

長春長生假疫苗案　6名中管幹部被免職、42人嚴肅處理

四川達州迎台灣廟會　電音三太子PK當地藝術團

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

帶同事上市場扛全豬回辦公室！　小野團圓飯從切肉到烹調都包辦

刮刮樂幸運數字PK不幸數字！兩極選號法他刮中1萬：人生首次

台中男酒駕3犯逆飆1公里　連撞8汽機車2騎士無辜慘死

印尼18歲情侶街上擁抱犯法 被關數月後公開鞭刑17下！

阿嬤我想上學...5歲小遊民天天喊　想跟別人一樣！卑微願望令人揪心

大陸過年要花多少錢？　上海網友驚呼：好幾個月白忙活了

阿美族歌聲飄向帝都　楊品驊在北京胡同講台灣故事

疫點內生豬若染非洲豬瘟　陸新規要「全部撲殺」

兩岸年終獎金比一比　大陸民企發錢的不到5成

喊「梓洋」全回頭！陸2018菜市場姓名「沐、兮、梓」爸媽最愛

湖北孝感市推「惠台22條」　鼓勵台商就業深化鄂台交流

超萌男童柔軟度100　「戲劇性滑壘+對折身體」1秒跟上

1分鐘挑戰花光450萬…首位得主出爐！她快手結單265萬搶到這些

長春長生假疫苗案　6名中管幹部被免職、42人嚴肅處理

四川達州迎台灣廟會　電音三太子PK當地藝術團

影／物流業掀併購潮 嘉里大榮搶攻高科技物流市場

獨／潘奕如表演遭否定　轉換跑道竟成「孫燕姿首席舞者」

過年狂吃大餐？中醫曝「3飲食禁忌＆建議」...吃錯胖死你

備審資料到底重不重要？　招聯會揭露個人申請第二階段怎麼審

不出國環遊世界！精選全台「異國風景點」有哈利波特場景

別管谷關的空氣了，自己「排放」的空氣最好？

以發揚泰雅族語為已任　高二生孫銘恩屢獲語文競賽肯定

性侵多名女童！愛滋男故意「無套傳病毒」　警嚇見大量孩童A片

《暮光之城》10年養成計畫　配角們現在都是票房保證！

冥府剋星！新北超強救護員　OHCA救回率達6成

大陸熱門新聞

7歲女替母請假　董事長暖哭准了

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

兩岸年終　陸民企發錢不到5成

疫點內有豬瘟　陸新規要全撲殺

肉感妹打卡　他上網才發現是網美

上海過年花費高　網嘆：白忙活了

阿美族歌聲飄向帝都　楊品驊在北..

婆婆疼爆！她征服夫家讓網想嫁了

講桌上活春宮！教授站著撞擊學生

臥底警與陪酒妹玩「揉奶遊戲」

孫波被傳賣「遼寧艦」機密予美　..

1分鐘挑戰花光450萬　她爽買..

陸2018菜市場姓名出爐　沐、..

陸男花7000萬見巴菲特　卻慘..

更多熱門

相關新聞

春節出遊北海岸　金山警交通疏導

金山警分局為了加強轄內萬里、金山、石門地區行車順暢，提供民眾「安全、便捷、順暢」的交通環境，在春節連續假期期間，針對轄區易壅塞路段、觀光景點及風景遊憩區，規劃警力執行定點、機動交通疏導，並強化重大惡性交通違規取締及違（臨）停勸離，並通報最新路況資訊給駕駛人參考。

1分鐘挑戰花光450萬　她爽買這些

春節連假次日「5地雷路段」 曝光！

上海台辦主任李文輝年後來台 陸委會：僅能出席北市活動

警政署長陳家欽　親臨金山分局

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

空姐掩面哭泣　控庹宗華騷擾

酒駕醉殺2騎士：快點處理我要睡覺

女鬼緊跟1年！男車禍死前：祂找我了

郭董感動！曾馨瑩攜3子女上台表演

即／酒駕害死多人　法務部說話了

「大哥」凌晨5點餓了　館長變餵食小弟

野生「台劇男神」現北捷翹腳戴帽

即／淡水30歲老闆頻喊頭痛　竟倒冷氣行猝死

汪下車主人直接騎走　牠死命聞找不到

即／郵局ATM癱瘓了　提款全失敗

阿信和Jolin是真的嗎？五月天解答

工地闖蕩20年！老闆偷塞「厚厚一本」

獨子枉死！彭爸崩潰：他的人生才剛開始

分屍魔勒殺女友　狗啃內臟剩膀胱子宮

6歲許老三暴風抽高「超過媽胸部」

更多

最夯影音

更多

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面