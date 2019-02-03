拜拜禮節、順序、時間各有規矩　別擋了神明的路！

▲道教廟宇的正門口一定有個大香爐，稱作「天公爐」，也就是拜天公（玉皇大帝）的。。（圖／媽媽經提供）

文／媽媽經編輯部

很多人喜歡拜拜，卻不知怎麼拜？更有很多人說不定從一進廟門就走錯門囉！我們拜訪人家家裡時，有一定會從正門進入才顯得有禮，也可讓主人家方便得知來到；同樣地，入寺廟拜拜也是如此，如果擋到神明的通道可是失禮喔！現在便來看看，拜拜從進廟門開始就有哪些該注意的禮節。

一、 進出的禮節

由我們面對廟門的右邊進去（猶如走路靠右邊一樣），這邊是神明的左邊，也就是所謂的「龍邊」，因為標準的座北朝南模式之下，龍邊是東邊，是太陽升起之地，所以是陽方及吉方，出來就由另一邊「虎邊」，這就是「入龍喉，出虎口」，象徵入吉出凶。

門下方會有一個門檻（台語稱「戶碇」），門檻原始用意在防水，但後來劃分內外的意義更大，因為進入門檻就是我家了，所以是主權的宣示！因此古代禮儀進出門檻時要彎腰、跨過去，表示鞠躬禮貌的拜訪。

相反的，如果是來挑釁的，便會踹踏門檻，表示來「侵門踏戶」。同樣的，進出廟門也要彎腰跨過去，不要踩門檻。廟的正中央也有一個門，但只供神明和皇帝（現在的總統）進出，一般人自然不好從這邊進出。

二、 祭拜的順序

道教廟宇的正門口一定有個大香爐，稱作「天公爐」，也就是拜天公（玉皇大帝）的。道教寺廟不管拜哪尊主神，一律先在廟外的香爐後面站好，面朝天空拜天公，然後再進主殿拜主神。佛寺因為不拜玉皇大帝，所以沒有天公爐，門外那個爐就是要直接拜完插香的。

主神如果為財神爺、城隍爺、土地公，則須注意神桌底下是否還有虎爺，虎爺大多置於桌底，小孩喜歡在桌下爬來爬去，所以虎爺還是兒童保護神，不要忘了拜唷！

▲媽媽經小編表示，拜拜還是心誠則靈最重要 。（圖／媽媽經提供）

三、 甚麼時間可以拜拜

甚麼時間去拜拜較恰當呢？晚上可以拜拜嗎？只要廟門還開著，當然就可以進去拜！一般人不喜歡晚上去拜拜，是因為認為這樣容易被附近徘迴撿食香火的「阿飄」給「卡到」。

事實上，黎明、黃昏陰陽交替時，反而是阿飄出沒最多的時間，猶如上下班是人潮最多的時間一樣，而且這兩個時候也是人的正副交感神經轉換之時，精神最差，所以很多病人、精神官能症者，都是在這個時候發病，因此晚上拜拜並不會特別容易「卡到陰」。

編按【其實只要將上述這些基本禮儀顧好（譬如遵守動線，以免亂成一團），其餘心誠則靈，很多人類制定的繁文縟節在現代社會也不用太拘泥，否則反而因為顧忌東、顧忌西而失去原本的誠心。】

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