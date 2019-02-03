專訪／深夜才有賣！網稱「全台北最難買的甜點」　老闆曝創業鐵則

▲蛋糕體上排滿一顆顆草莓，香味撲鼻。（圖／記者胡順惠攝，下同）

記者胡順惠／採訪報導

「會怕挫折就不要創業，有問題就想辦法解決！」老闆劉啟任經營深夜裡的法國手工甜點，至今已有7年時間，更被網友譽為全台北市最難買到的甜點，從一開始的網路行銷到開設店面，再投資咖啡廳、西餐廳，手上除了擁有5間店，還是6家補習班的顧問，在專訪中大方分享他的創業故事。

原本就讀台大理工科的劉啟任，怎麼會跟甜點扯上關係？劉啟任分享，其實本身沒想過創業，只是因為人家有問題都找他，大三拿了5萬就出來開設工作室，找了很多同學一起做家教，後來又轉念心理系，在補習班授課時會做甜點給學生當作獎勵，久而久之連家長都知道，知名度越滾越大。

▲深夜裡的法國手工甜點老闆劉啟任。（圖／記者胡順惠攝）

在補習班當老師時，劉啟任常常上班到晚上11點，回家簡單梳洗一下就開始製作甜點，常常弄到清晨，他笑說「都能看到太陽了」。為了拉近與學生之間的距離，他除了用甜點收買人心，甚至對於學生提出「想送女友蛋糕」的要求都買單，只要求拿回工本費或喝杯最愛的可樂，角色如同孩子們的爸爸。

劉啟任原本甜點只是做興趣，也沒想過拿出來賣錢，但自詡「孩子們的爸」相當疼愛學生，聽到學生創業夢，想都沒想就拿出200萬到300萬出來投資，當時這筆錢是他從20歲累積6年的畢生積蓄，沒想到才半年就倒閉了，考量將烘焙器具變賣回收不到10%，便接手改造成小工作室，開始買書研究食譜，而有著理科背景的他得心應手，就像做實驗一樣，通常都不會失敗，只是口味上可以再做調整。

▲草莓不能洗，必須一顆一顆手擦。

「學生常說老師很屌，會教數學以外，還可以做甜點。」劉啟任表示，深夜裡的法國手工甜點名字和臉書粉專都是學生創的，這些學生大概都26歲左右，大家畢業後都還會聯絡，結婚時也會邀他坐大桌，有時候還會找他討論公司挖腳，要不要跳槽等問題，就像是孩子們的人生導師。

劉啟任一手打造出「深法」品牌，被問到什麼樣的人適合創業，他說，「要有夠強的心臟！」以自身舉例，他家原本是資助建設公司，但在金融風暴時破產，家族完全垮掉，那時候房子被查封，只好搬出來住，從高中時便出來打工自付學費、生活費，有多的錢就拿回家中。

▲老闆靠自己走出創業路。

劉啟任認為，正因為沒有堅強背景當後盾，出身窮苦環境的他更不會在意錢，反正賠光了頂多就是回到原點。毅然決然的把畢生積蓄拿出來投資，難道不怕沒有下一餐嗎？他笑說，「那就在下一餐之前把錢賺回來。」

「深法」一開始只提供顧客在網路下訂，每到晚間就會在捷運古亭站開放取貨，長長排隊人龍一排就是1小時，更成為特色打出知名度，後來劉啟任在2017年設立實體店面，每天下午4時到12時營業，讓想吃的民眾更方便購買，同時也在距離不到200公尺處開設「森夜咖啡」，讓想內用的顧客有新的選擇，成功圈住老饕們的心。

▲想要內用的人可以再走150公尺，到森夜咖啡享用甜點。