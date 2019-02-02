領養40隻貓狗全消失！他揭穿「詭異神婆」真相　問一句就打臉

圖文／鏡週刊

1月23日中午，位於台中市太平區中山路的一間平房大門緊閉，這裡原本是對外營業的神壇，近來卻不再對外開放，本刊佯裝香客敲門，應門的是神壇的宮主朱女，她看見有客人上門，表現得十分熱情。

「你們身上卡很多喔，我一接近你們就立刻起『雞母皮』。」朱女一開口就是怪力亂神，指稱記者遭「髒東西」纏身，應趕快處理，還拿給記者一張宮廟名片，並邀請記者入內上香。

記者進到朱女住處，只見裡頭供奉多尊神像，但環境髒亂不堪，陽光也照不進來，香灰四處飄散，佛經、佛樂聲響徹屋內，難以想像曾有40隻貓狗在此居住，更從此在這世上消失。

本刊假藉父親身體不適，希望朱女幫忙化解，朱女一聽此言便眼睛發光，不斷抓著記者的手，並開始宣揚孝道，強調「花多少錢都要做，借錢也要」，並感應記者父親正處於危急時刻，「再晚一步就來不及了」，但她不知道的是，記者的父親早已不在人世。

記者觀察朱女住處，並非適合飼養動物的場所，地方窄小，更不可能讓超過40隻的貓狗在此暫居，如今屋內更連一隻貓狗都沒看到。

「以前遭人陷害，我很久都沒有養了。」談到飼養動物問題，朱女忿忿不平表示，自己很愛貓狗，卻一直被大眾誤會，乾脆不再飼養任何動物，但此說法明顯與事實有所出入。

本刊日前接獲爆料，指朱女在動物認養圈惡名昭彰，曾在3年內連續向台中動保處認養17隻貓狗，陸續向愛爸愛媽領養的則超過20隻，大量毛小孩進入朱女家中後便不知去向，而她近日更是重出江湖，不斷在動物醫院間尋找獵物，還有動物醫院不慎將貓咪送給她。

短短數年間，至少有40隻犬貓在朱女家中離奇消失，宛如《絕命終結站》的貓狗版，如今朱女再度重出江湖狩獵，還以女兒、丈夫、朋友的名義四處領養，相關單位應立即介入調查，別讓更多毛小孩淪入魔掌。



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