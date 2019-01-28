又帶臘肉！陸女遭罰20萬領錢、刷卡樣樣來　霸氣付清入境



▲魏女一家人被發現攜帶臘肉，原想乖乖繳款入境，但受限領錢額度無法如願。（資料照／記者林敬旻攝）



地方中心／桃園報導

講不聽！一名魏姓旅客一家五口28日上午從天津搭機來台，準備展開7天的自由行，但又被發現攜帶臘肉入境，當場被祭出20萬元的罰單。為了完成安排好的行程，魏女一家打算繳交罰金以順利入境，但因繳款上發生不少問題，讓他們一度打算更改行程到別的國家玩，一家人最後東湊西湊，終於湊得20萬，順利入境。

桃園機場防檢人員昨晚才因查到一對中國籍夫妻攜帶金華火腿開始忙碌，今上午11時許國航CA635從天津來台的旅客中，又有一名魏姓女子的托運行李內放有未申報的豬耳朵、臘肉等，當場被開罰20萬元。

魏女表示，媽媽不了解台灣法令，又擔心到台灣吃不習慣，才會偷偷放臘肉到行李中，且母親行李掛在她名下，讓她只能乖乖受罰。為了不影響安排好的旅遊行程，她決定繳款換得順利入境，但受限於領錢額度，他們只領到10萬元台幣，信用卡也不能刷，想付錢都付不了，最後全家人搜刮身上所有幣值的旅費加上提領的現金，加上在台友人協助，終於湊得20萬元，繳交罰金後順利入境。

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