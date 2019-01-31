《延禧》、《如懿傳》等宮鬥劇遭停播！各衞視都收到「上級通知」

▲《延禧攻略》紅到日本，劇名改為《瓔珞～紫禁城燃燒的逆襲王妃》。（圖／翻攝自推特）

大陸中心／綜合報導

《延禧攻略》、《如懿傳》等宮鬥劇日前被《北京日報》點出五大「罪狀」，被抨擊惡化當下社交生態，宮鬥劇迅速遇冷。目前，經向江蘇衛視、浙江衛視及東方衛視查詢後得知，各家衞視都已接獲上級通知，宮鬥劇確實正在陸續撤出衛視螢幕。

據《每日經濟新聞》報導，東方衛視在1月28日下午時間段還在播《如懿傳》第72集，離劇終還有15集。但到1月29日同時段，《如懿傳》並未如常播出，轉而接替播出職場劇《幕後之王》。

《延禧攻略》也沒逃過相同命運。浙江衛視節目單顯示，1月29日上午左右播出的電視劇為《延禧攻略》，但實際上，上午11點左右的播出內容已替換成《愛情公寓》。

與此同時，在節目單上，山東衛視1月29日晚上10點播出的《延禧攻略》也換成了《歡樂頌》。不過，湖南衛視正在播出的《知否知否應是綠肥紅瘦》目前還未受到影響，仍正常播出。

報道稱，對東方衛視、浙江衛視、江蘇衛視詢問後，有衛視記者回應稱，「不方便回答。」

▼東方衛視28、29日節目單。（圖／每日經濟新聞）

實際上，過去就存在古裝劇「命運坎坷」。廣電總局2013年推出《衛視綜合頻道電視劇播出調控管理辦法》，其中就對古裝劇進行了限定，「衛視綜合頻道黃金時段每月和年度播出的古裝劇總集數，不得超過當月和當年黃金時段所有播出劇目總集數的15%，原則上不得接檔、連續排播兩部古裝劇」。

報導指出，古裝劇一直是電視劇熱門題材類型，但是隨著2011年《甄嬛傳》的火爆，古裝劇開始「越走越窄」。目前的古裝劇主要為宮鬥和玄幻兩種類型，同質化現象非常嚴重。

報導稱，自2004年香港TVB大火的《金枝欲孽》開啟宮鬥劇模式後，近十多年來，古裝宮鬥劇呈現的多數是後宮女人的爭鬥沉浮，「換湯不換藥」；有的甚至為了商業利益完全不顧歷史真相，迎合觀眾喜好改變劇情。

▼《延禧攻略》大合體。（圖／翻攝自微博／于正、愛奇藝）

近年來主要宮鬥劇一覽

2004年TVB《金枝欲孽》

該劇由鄧萃雯、張可頤、佘詩曼、黎姿、林保怡、陳豪等主演。該劇播出後掀起了一股「金枝熱」，對後來的《宮心計》《美人心計》《甄嬛傳》等均產生影響，被稱為宮鬥劇的「始祖」。

2009年TVB《宮心計》

該劇由佘詩曼、楊怡、鄭嘉穎等主演，講述了唐朝後宮為權為情明爭暗鬥的故事。

2010年《宮鎖心玉》

該劇由于正編劇，吳錦源執導，林心如、楊冪、王麗坤、何晟銘等主演，講述了漢室後宮中的宮鬥故事。

2011年《甄嬛傳》

該劇由鄭曉龍執導，孫儷、陳建斌、蔡少芬、蔣欣等主演。講述了甄嬛從一個不諳世事的單純少女，成長為一個善於謀權的深宮婦人的故事。

2015年《羋月傳》

該劇由鄭曉龍執導，孫儷主演的一部大女主劇，開播後熱度不如《甄嬛傳》，且在上線後就遭到了一致吐槽。有觀眾認為這樣的瑪麗蘇宮鬥劇不該頂著歷史標簽。

2018年《延禧攻略》

該劇由聶遠、秦嵐、吳謹言主演。一方面《延禧攻略》中展現的服裝和頭飾的細節，讓觀眾了解到諸多傳統工藝；另一方面，該劇也因與真實歷史有出入而受人詬病。

2018年《如懿傳》

該劇由周迅、霍建華、鄔君梅等一眾大牌演員主演。早在開播前，該劇就經歷了從修改刪減、重新審核，到延期改檔，再到一再延播。開播後，不少觀眾認為，它在畫風、劇情、造型妝容上均敗給了《延禧攻略》。

▼《如懿傳》劇照。（圖／翻攝自微博／電視劇如懿傳）