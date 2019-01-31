　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

《延禧》、《如懿傳》等宮鬥劇遭停播！各衞視都收到「上級通知」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲《延禧攻略》紅到日本，劇名超熱血。（圖／翻攝自推特）

▲《延禧攻略》紅到日本，劇名改為《瓔珞～紫禁城燃燒的逆襲王妃》。（圖／翻攝自推特）

大陸中心／綜合報導

《延禧攻略》、《如懿傳》等宮鬥劇日前被《北京日報》點出五大「罪狀」，被抨擊惡化當下社交生態，宮鬥劇迅速遇冷。目前，經向江蘇衛視、浙江衛視及東方衛視查詢後得知，各家衞視都已接獲上級通知，宮鬥劇確實正在陸續撤出衛視螢幕。

據《每日經濟新聞》報導，東方衛視在1月28日下午時間段還在播《如懿傳》第72集，離劇終還有15集。但到1月29日同時段，《如懿傳》並未如常播出，轉而接替播出職場劇《幕後之王》。

《延禧攻略》也沒逃過相同命運。浙江衛視節目單顯示，1月29日上午左右播出的電視劇為《延禧攻略》，但實際上，上午11點左右的播出內容已替換成《愛情公寓》。

與此同時，在節目單上，山東衛視1月29日晚上10點播出的《延禧攻略》也換成了《歡樂頌》。不過，湖南衛視正在播出的《知否知否應是綠肥紅瘦》目前還未受到影響，仍正常播出。

報道稱，對東方衛視、浙江衛視、江蘇衛視詢問後，有衛視記者回應稱，「不方便回答。」

▼東方衛視28、29日節目單。（圖／每日經濟新聞）

▲▼衛視停播宮鬥劇。（圖／每日經濟新聞）

▲▼衛視停播宮鬥劇。（圖／每日經濟新聞）

實際上，過去就存在古裝劇「命運坎坷」。廣電總局2013年推出《衛視綜合頻道電視劇播出調控管理辦法》，其中就對古裝劇進行了限定，「衛視綜合頻道黃金時段每月和年度播出的古裝劇總集數，不得超過當月和當年黃金時段所有播出劇目總集數的15%，原則上不得接檔、連續排播兩部古裝劇」。

報導指出，古裝劇一直是電視劇熱門題材類型，但是隨著2011年《甄嬛傳》的火爆，古裝劇開始「越走越窄」。目前的古裝劇主要為宮鬥和玄幻兩種類型，同質化現象非常嚴重。

報導稱，自2004年香港TVB大火的《金枝欲孽》開啟宮鬥劇模式後，近十多年來，古裝宮鬥劇呈現的多數是後宮女人的爭鬥沉浮，「換湯不換藥」；有的甚至為了商業利益完全不顧歷史真相，迎合觀眾喜好改變劇情。

▼《延禧攻略》大合體。（圖／翻攝自微博／于正、愛奇藝）

▲▼《延禧攻略》大合體。（圖／翻攝自微博／于正、愛奇藝）

近年來主要宮鬥劇一覽

2004年TVB《金枝欲孽》

該劇由鄧萃雯、張可頤、佘詩曼、黎姿、林保怡、陳豪等主演。該劇播出後掀起了一股「金枝熱」，對後來的《宮心計》《美人心計》《甄嬛傳》等均產生影響，被稱為宮鬥劇的「始祖」。

2009年TVB《宮心計》

該劇由佘詩曼、楊怡、鄭嘉穎等主演，講述了唐朝後宮為權為情明爭暗鬥的故事。

2010年《宮鎖心玉》

該劇由于正編劇，吳錦源執導，林心如、楊冪、王麗坤、何晟銘等主演，講述了漢室後宮中的宮鬥故事。

2011年《甄嬛傳》

該劇由鄭曉龍執導，孫儷、陳建斌、蔡少芬、蔣欣等主演。講述了甄嬛從一個不諳世事的單純少女，成長為一個善於謀權的深宮婦人的故事。

2015年《羋月傳》

該劇由鄭曉龍執導，孫儷主演的一部大女主劇，開播後熱度不如《甄嬛傳》，且在上線後就遭到了一致吐槽。有觀眾認為這樣的瑪麗蘇宮鬥劇不該頂著歷史標簽。

2018年《延禧攻略》

該劇由聶遠、秦嵐、吳謹言主演。一方面《延禧攻略》中展現的服裝和頭飾的細節，讓觀眾了解到諸多傳統工藝；另一方面，該劇也因與真實歷史有出入而受人詬病。

2018年《如懿傳》

該劇由周迅、霍建華、鄔君梅等一眾大牌演員主演。早在開播前，該劇就經歷了從修改刪減、重新審核，到延期改檔，再到一再延播。開播後，不少觀眾認為，它在畫風、劇情、造型妝容上均敗給了《延禧攻略》。

▼《如懿傳》劇照。（圖／翻攝自微博／電視劇如懿傳）

▲霍建華拍《如懿傳》，因為覺得對不起如懿，在拍戲中途崩潰大哭。（圖／翻攝自微博／電視劇如懿傳）

ET快訊
畢業就結婚快撐不住　台中27K妹想送養1歲子：0存款怎生活
「台灣掰掰」出國打卡機窗照結局超意外　世紀騙局萬人讚爆
黎明幼兒園長林金連赴總統府陳情　府方人員面前自殘左手臂

關鍵字：宮鬥劇,延禧攻略,如懿傳,甄嬛傳,古裝劇,五大罪狀

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

科創板細則／未盈利企業上市　單日漲跌幅放寬至20％

16歲學霸獲「最美中學生」稱號　小六就進西洋棋國家隊！　

緩解雙方外交關係　CBC：加拿大正考慮派特使前往中國

未滿16歲偷iPhone爽賺91萬　14歲男囂張嗆警：還能再偷400天

《延禧》、《如懿傳》等宮鬥劇遭停播！各衞視都收到「上級通知」

「淘汰款」燃煤鍋爐惹禍　河北張家口「洗浴中心」爆！致2死2傷

陸推外商投資新法　張志軍建議將台資定為「特殊內資」

影／地鐵暈倒被側拍　紅髮女醒來第一句：加美顏了嗎？

比老闆劉強東多22家公司！　30歲女助理張雱擁427家企業

陸城鎮就業人數未受貿易戰影響　維持6年新增1300萬人

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄奄一息...

2女孩偽裝「牆上衣架」躲貓貓 面壁忍力超強...卻被長腿出賣！

清醒夢=有意識還能控制「劇情」　記錄夢境、誘導現實記憶能練成

王大陸、林允對嘴還能車禍現場　挨轟「侮辱直樹湘琴」登熱搜

林依晨神還原「陳公子不要啊」台詞　燦笑：我就是要整張彬彬！

科創板細則／未盈利企業上市　單日漲跌幅放寬至20％

16歲學霸獲「最美中學生」稱號　小六就進西洋棋國家隊！　

緩解雙方外交關係　CBC：加拿大正考慮派特使前往中國

未滿16歲偷iPhone爽賺91萬　14歲男囂張嗆警：還能再偷400天

《延禧》、《如懿傳》等宮鬥劇遭停播！各衞視都收到「上級通知」

「淘汰款」燃煤鍋爐惹禍　河北張家口「洗浴中心」爆！致2死2傷

陸推外商投資新法　張志軍建議將台資定為「特殊內資」

影／地鐵暈倒被側拍　紅髮女醒來第一句：加美顏了嗎？

比老闆劉強東多22家公司！　30歲女助理張雱擁427家企業

陸城鎮就業人數未受貿易戰影響　維持6年新增1300萬人

從韓職打回大聯盟　泰晤士回南韓獻聲《蒙面歌王》迷倒全場

全球手機出貨量下滑4.9％　蘋果慘跌逾10％、陸手機廠逆勢成長成贏家

「橄欖球、狗骨頭、鏈球」　韓國瑜妙解兩岸關係

林書豪拿11+5連5戰得分上雙　老鷹僅打半節好球狂輸國王22分

大觀團體阻止醫護救治林金連　逼府給承諾、要蔡英文踹共

直擊《怒海潛將》「高壓氧多人艙」　醫：會救人捷運車廂

邊吃焢肉飯邊摸！「金髮摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　網怒：這樣也爽

黎明幼兒園長林金連總統府自殘僵持　場外抗爭民眾與憲警對峙

AirAsia首條東北亞航線台北-大阪首航　歡慶票價1,299元起

離譜！　除暴特勤隊徵不到人　縣市警局擋公文阻基層報名

小三被爆打撕衣「上身全裸」狂護胸　正宮呼巴掌：妳可認識我？

大陸熱門新聞

臥底警與陪酒妹玩「揉奶遊戲」

30歲女腹痛送急診　醫生：妳懷..

畢業13年後變老闆！他收錢把「..

拿刀劃嬰兒肚臍要「放氣」　竟流..

媽媽殯儀館工作　老師竟要全班排..

影／胚「飛零機」？　專家：高度..

2018大陸智慧手機出貨衰退　..

福建：擬透過海底電纜向金馬供電

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

《延禧》等宮鬥劇遭衛視停播

福建想供電　楊鎮浯團隊：僅談到..

人肉九宮格火鍋溫泉　與「蔬果共..

「新四通」先拚兩通　福建狂打民..

男友餵愛2年胖到100公斤　女..

更多熱門

相關新聞

17個延禧班底！《皓鑭》還有神秘人

吳謹言主演《延禧攻略》一夕爆紅，新作《皓鑭傳》演技雖然被網友狂轟，但挟帶驚人氣勢，播出12天已衝破600萬流量。該劇半個《延禧》班底回歸，愛奇藝台灣站整理出「17位演員前世今生」比照圖，還預告有神秘人物尚未出現，引起網友討論。

《延禧攻略》入學測　國台辦：中華文化是共同的根

《延禧》高貴妃拎法國麵包跑趴

延禧攻略、如懿傳 遭控涉五宗罪

《爸爸6》無限延播！陸廣電：禁炒作星二代

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

《甘味》吳鈴山時速110國道追撞

養1家9口當AV女優　三田杏宣布引退

林志玲驚爆「復合言承旭」回應了

王世堅太太年輕照曝光　網驚：人生勝利組

張語昕「交往3個月」閃電結婚！

22K男想吃春水堂　看菜單要花500元沉默

臥底警與陪酒妹玩「揉奶遊戲」

要剪10年信用卡！客服祭出大禮「感動我」

即／23：14高雄4.9地震　南台大晃

過年前陪母燙髮　上公車找不到了

必知五月天10件事　第1點超多人錯

科學證實有氧運動對減肥根本沒用

馬國畢負債5000萬翻身！「1年連開4家店」變餐飲大亨

網問「28歲男人」該有什麼成就？

更多

最夯影音

更多

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面