春節旅遊這4地淪「流感雷區」！　6不原則救命...你做到幾項？

▲台北市衛生局提醒，春節旅遊有許多注意事項。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者曹悅華／台北報導

春節假期將至，除在家圍爐外，國內外旅遊也是熱門選擇，在身心放鬆之際，也要慎防傳染病趁機偷襲。台北市政府衛生局疾病管制科科長歐佳齡提醒市民朋友，出國旅遊前別忘了做好防疫措施，了解當地疫情，接種適切疫苗，開心出門旅遊，健健康康返家。

依據衛生福利部疾病管制署資料顯示，近期流感主要為A型流感，值得注意的是國人旅遊最愛前往的韓國、日本、香港、中國大陸等4地近期皆有流感疫情，國內類流感門急診就診人次亦持續呈現上升趨勢，已超過流行閾值進入流行期。除提前施打公費流感疫苗外，春節期間若有流感症狀也可多加利用北市醫療院所開設之類流感門診。

台北市衛生局也提供以下防疫基本功，讓春節期間，不論是出國遊玩或是在家圍爐之民眾，在開心放鬆之際，也做好自我防護，提防傳染病提前來掃興。

1.「隨時注意國際疫情資訊」：

春節出國旅遊將至，全球各地仍有各式傳染病流行疫情，於出國前可上疾病管制署網站查詢當地旅遊建議，或提早4至8週至「旅遊醫學門診」尋求專業旅遊醫學諮詢，接受出國前個人旅遊諮詢、預防性用藥及疫苗接種等各項防疫建議，並採取適當預防措施。北市台大醫院、馬偕醫院、萬芳醫院及內湖三軍總醫院皆設有「旅遊醫學門診」，歡迎民眾前往諮詢，降低出國期間罹患傳染病風險，保障旅遊健康。

2.「6不原則」：

旅遊時，應注意個人衛生，確實掌握「6不原則」：不直接接觸、不吃生食、洗手不隨便、不到高危險地區、不隱瞞疫情、發燒不要到處走；以降低受感染可能性。

▲掌握「6不原則」：不直接接觸、不吃生食、洗手不隨便、不到高危險地區、不隱瞞疫情、發燒不要到處走。（示意圖／記者黃士原攝）

3.「自主健康管理」：

如出外旅遊時出現發燒（體溫超過38度）或咳嗽、腹瀉等不適症狀，建議先戴上口罩，並請主動告知旅館人員協助就醫或自行就近至各醫療院所就醫。返國後，也持續注意身體健康狀況及管理，如21日內出現身體不適症狀，請務必戴上口罩並儘速就醫，並告知接觸史及旅遊史，以利醫師及早診斷，採取即時防護及醫療措施，切忌自行服藥而延誤診治時間。

4.「入境通報及就醫」：

於返國時，若出現發燒、頭痛、咳嗽、肌肉痠痛或極度倦怠等症狀，應主動告知空服人員或機場港口檢疫人員，並向機場、港口的檢疫櫃台報到，由檢疫人員協助及衛教；如有發燒或身體不適，請立即就醫，主動告知旅遊史及禽鳥接觸史以作為醫師診斷之參考。

台北市衛生局再次提醒，若出外旅遊時應慎防傳染病，並提前接種適切疫苗，並落實拱手不握手並注意手部與呼吸道衛生，有呼吸道症狀時應配戴口罩，打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆應及早就醫。若有傳染病疑問及防疫相關資訊，請撥打台北市政府衛生局防疫專線(02)2375-3782洽詢，或疾病管制署防疫專線1922。