　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節旅遊這4地淪「流感雷區」！　6不原則救命...你做到幾項？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼桃園國際機場,桃園機場,桃機,搭機人潮,搭機。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台北市衛生局提醒，春節旅遊有許多注意事項。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者曹悅華／台北報導

春節假期將至，除在家圍爐外，國內外旅遊也是熱門選擇，在身心放鬆之際，也要慎防傳染病趁機偷襲。台北市政府衛生局疾病管制科科長歐佳齡提醒市民朋友，出國旅遊前別忘了做好防疫措施，了解當地疫情，接種適切疫苗，開心出門旅遊，健健康康返家。

依據衛生福利部疾病管制署資料顯示，近期流感主要為A型流感，值得注意的是國人旅遊最愛前往的韓國、日本、香港、中國大陸等4地近期皆有流感疫情，國內類流感門急診就診人次亦持續呈現上升趨勢，已超過流行閾值進入流行期。除提前施打公費流感疫苗外，春節期間若有流感症狀也可多加利用北市醫療院所開設之類流感門診。

台北市衛生局也提供以下防疫基本功，讓春節期間，不論是出國遊玩或是在家圍爐之民眾，在開心放鬆之際，也做好自我防護，提防傳染病提前來掃興。

1.「隨時注意國際疫情資訊」：

春節出國旅遊將至，全球各地仍有各式傳染病流行疫情，於出國前可上疾病管制署網站查詢當地旅遊建議，或提早4至8週至「旅遊醫學門診」尋求專業旅遊醫學諮詢，接受出國前個人旅遊諮詢、預防性用藥及疫苗接種等各項防疫建議，並採取適當預防措施。北市台大醫院、馬偕醫院、萬芳醫院及內湖三軍總醫院皆設有「旅遊醫學門診」，歡迎民眾前往諮詢，降低出國期間罹患傳染病風險，保障旅遊健康。

2.「6不原則」

旅遊時，應注意個人衛生，確實掌握「6不原則」：不直接接觸、不吃生食、洗手不隨便、不到高危險地區、不隱瞞疫情、發燒不要到處走；以降低受感染可能性。

▲台灣人就吃海鮮　凱撒吃到飽餐廳的螃蟹、生魚片人氣最高，朋派自助餐廳。（圖／記者黃士原攝）

▲掌握「6不原則」：不直接接觸、不吃生食、洗手不隨便、不到高危險地區、不隱瞞疫情、發燒不要到處走。（示意圖／記者黃士原攝）

3.「自主健康管理」：

如出外旅遊時出現發燒（體溫超過38度）或咳嗽、腹瀉等不適症狀，建議先戴上口罩，並請主動告知旅館人員協助就醫或自行就近至各醫療院所就醫。返國後，也持續注意身體健康狀況及管理，如21日內出現身體不適症狀，請務必戴上口罩並儘速就醫，並告知接觸史及旅遊史，以利醫師及早診斷，採取即時防護及醫療措施，切忌自行服藥而延誤診治時間。

4.「入境通報及就醫」：

於返國時，若出現發燒、頭痛、咳嗽、肌肉痠痛或極度倦怠等症狀，應主動告知空服人員或機場港口檢疫人員，並向機場、港口的檢疫櫃台報到，由檢疫人員協助及衛教；如有發燒或身體不適，請立即就醫，主動告知旅遊史及禽鳥接觸史以作為醫師診斷之參考。

台北市衛生局再次提醒，若出外旅遊時應慎防傳染病，並提前接種適切疫苗，並落實拱手不握手並注意手部與呼吸道衛生，有呼吸道症狀時應配戴口罩，打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆應及早就醫。若有傳染病疑問及防疫相關資訊，請撥打台北市政府衛生局防疫專線(02)2375-3782洽詢，或疾病管制署防疫專線1922。

ET快訊
直擊／第二波返鄉潮擠爆北車！「這時段人最多」　20歲男太晚出
直擊／孫其君劈完郭雪芙「談判正宮」！她低頭懇求還想在一起
圖／鈕承澤「工業風大坪數豪宅」新家曝光！每坪150.94萬

關鍵字：春節旅遊,出國,A型流感,台北市衛生局

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

月台留遺書！27歲男南勢站跳軌遭撞慘死　四肢分離影響5430旅客

直擊／雙鐵票幾乎完售！18:00返鄉潮湧現北車擠爆　客運業：恐塞2hrs

花了3天！　春節「載客船舶及客運場」全面抽查結果出爐　

快訊／春節悲歌！自強行經苗栗銅鑼間　旅客跌落鐵軌當場撞擊亡

親自摸輪胎！林佳龍視察台北轉運站談7休1　還遇到「他的老闆」

人肉佔位還裝睡！1女霸佔高鐵3自由座　奧客「8字神回」網氣炸：無恥

1月3起重大暴力事件！奧客「反折手指骨折」員工好挫　高鐵回應了

春節兩波鋒面狂擾！「4天濕涼有雨」下探15度　日夜溫差達10度

快訊／返鄉訂位太滿！高鐵今明加開3班南下列車自由座　各站均停靠

異鄉游子必看！除夕前「剩餘車票」盤點　雙鐵這2天訂位滿爆

比南極冷！極地渦旋零下50°凍爆　美國中西部變「明天過後」釀21死

住戶：按10樓電梯往地下室白門　最猛凶宅！錦新大樓百牌位曝光

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

刮刮樂3種選號方式實測！　網驚「369尾數」中獎率超高

嘉義大林設加工廠？鄉親攏不知　鎮長被罵「盤子」翻桌嗆：XXX

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她眼神死：第6隻了

【玩命關頭：特別行動】首支預告-今年暑假 震撼登場

每逢過年總被問：什麼時候結婚？　教你用「平均結婚年齡」超狂反擊！

《聲林之王》彩蛋在這裡!　李佳歡高音飆唱《崇拜》

所有男生們的「死亡選擇題」　女友問：我今天哪裡不一樣？

結婚80萬壓力大！新娘心疼「婚紗別拍了」　夫霸氣砸10萬照拍：一生回憶

過年團聚親戚愛問感情事　同志朋友「五步驟」完美接招

玩花蓮不只吃排隊名店　獨家漏勾美食看這裡！

年前記得還錢！農曆新年「8大禁忌」　小心害自己衰一整年

【瑪法達談星】十二星座01.30~02.05運勢！求新求變　扭轉乾坤

直擊／第二波返鄉潮擠爆北車！「這時段人最多」　20歲男太晚出門沒搭到車

失業女除夕圍爐躲房間求解　呂秋遠教「2句閉嘴神回」

春節旅遊這4地淪「流感雷區」！　6不原則救命...你做到幾項？

眼睛嘴巴都吃冰！「SCOOPS!冰淇淋特展」讓你一路甜進心坎裡

過年給阿公阿嬤一個大紅包吧！　科學證實「快樂老人活更久」

大樂透頭獎今上看4億「今年最高」　百萬紅包還有336個機會

比基尼女模陳屍新家數天　16年婚姻觸礁陷黑暗「一切都變了」

「這才是韓國瑜最大願望」　孫大千籲國民黨：應立志成為韓國瑜

邊緣系嚴選／2018年試駕回顧，最推薦國產車唯有Nissan Kicks

擺脫世界垃圾場臭名！陸2018垃圾進口降48%　年底再禁不鏽鋼、鈦

結婚80萬壓力大！新娘心疼「婚紗別拍了」　夫霸氣砸10萬照拍：一生回憶

睡一覺就到、票價省4分之1　台商返鄉「海上春運」夯

過年團聚親戚愛問感情事　同志朋友「五步驟」完美接招

美啟動《中程飛彈條約》退約程序　稱「與中國無關」

4年領養40貓狗都消失！神婆「割喉放血」作法　幼貓慘死後院

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

生活熱門新聞

媽浙江帶豬肉回台　闖關成功！

台南過勞醫失蹤！妻子發文淚尋

【走春來去拜財神】何麗玲、Tw..

夜市百元牛排超軟嫩！業界秘密曝..

他收PS4全餐爽爆！老婆曝「黑..

年前最慘LINE對話　經理一句..

買200元香酥雞全付零錢！店家..

張婷婷病逝生前網誌曝光

南勢站落軌遭撞！四肢分離影響5..

老闆「千元磚年終」網暴動想應徵

消光黑質感撲克牌！他一看正面噴..

忠仁忠義另個「媽媽」曝光　42..

高雄哥刮刮樂中5000　實領超..

她曝「娘家神奇魔力」！女兒賊們..

更多熱門

相關新聞

春節出國旅遊夯　教你機場買對旅平險省錢又有高保障

首次由產險公司於桃園機場第一、第二航廈設立的機場保險服務櫃檯，已經開站，除了強化旅遊不便險外，更率先推出因重大傷病住院出院後等待返國額外住宿費用補償等，提供一站到位服務。

台北3處河濱公園百花齊放

台中春節免費搭熱氣球

春節玩日本　北海道最低溫-17度

8個月身孕出國玩緊急剖腹生產　旅平險非必要手術拒賠有理

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

媽浙江帶豬肉回台　闖關成功！

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字

苗栗假日之森傳紅線雙屍　關鍵鑰匙藏內情

載4妹被超車不爽　拿球棒反遭海K

美國女想自殺　邂逅高富帥救了她

2歲Lucy陪隋棠上班！「員工視角」曝家教

7歲女替母請假　董事長暖哭准了

女屎堵1週！尿管插肛「糞水狂炸」

台南過勞醫失蹤！妻子發文淚尋

極地渦旋強襲　馬桶變冰塊的形狀

金裕貞轉大人　毛衣太貼曝豐滿胸型

【走春來去拜財神】何麗玲、Twice也來拜　紫南宮神蹟有人借金600元還290萬

夜市百元牛排超軟嫩！業界秘密曝光

他收PS4全餐爽爆！老婆曝「黑暗真相」讓網跪了

5歲綺綺日走10公里撿回收：我想上學...

更多

最夯影音

更多

比南極冷！極地渦旋零下50°凍爆　美國中西部變「明天過後」釀21死

住戶：按10樓電梯往地下室白門　最猛凶宅！錦新大樓百牌位曝光

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

刮刮樂3種選號方式實測！　網驚「369尾數」中獎率超高

嘉義大林設加工廠？鄉親攏不知　鎮長被罵「盤子」翻桌嗆：XXX

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面