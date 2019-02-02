高雄這些水果將外銷　碩大牛奶蜜棗「讓對岸驚呆了」

▲高雄農漁產上月外銷福建平潭，優良品質讓對岸相當吃驚。（圖／高雄市政府提供，下同）



記者洪正達／高雄報導

東西真的出去了！市長韓國瑜在選前提倡東西出的去，選後經市府與福建省平潭的往返磋商下，終於敲定首波農漁產外銷期程，其中讓中國大陸官方相當驚艷的就屬蜜棗，因這幾年在許多果農及產銷班通力合作農改下，蜜棗栽種技術已相當純熟，收成的果實大小幾乎跟蘋果一樣。

其中高雄生產蜜棗的重鎮為大社區，因冬季的陽光相當溫暖充足，再加上大社果農自行研發的牛奶蜜棗，顧名思義就是以牛奶進行灌溉，且農友們不惜重金闢建網室，也逐漸讓農改技術聞名到國外，這次外銷平潭的產品中，如蘋果般大的蜜棗也的確讓對方都相當吃驚，除了香氣濃郁外，甜度也適中。

上月外銷平潭的品項相當多，有農產也有水產，水產類計有凍魷魚、秋刀魚、冰鮮帶魚等3項產品外，蔬果類的有鳳梨、火龍果、芭樂、蜜棗、西柚、蓮霧、楊桃、柳丁及高麗菜，全部產品約有500公噸、總共分為55只貨櫃、總價值約2200萬元。

從以往的生鮮食品外銷來看，以往出貨到目的地最少要3天的運送時間，對於保鮮期極短的農產品有極大考驗，上個月中國買主排除貿易商居中交易，利用直銷直加快運輸速度，可在最短時間內送達目的地，確保鮮度和品質，直送福建平潭也只花了9小時。